MotoGP, torna l’idea Marquez-Ducati? Le ultime voci aprono a nuovi scenari

Marc Marquez non è ancora tornato in sella alla sua Honda, ma un grande volto della MotoGP e della Ducati parla del suo futuro.

La MotoGP è arrivata a Jerez de la Frontera, dove si disputa la quarta tappa stagionale, il Gran Premio di Spagna. Il grande assente è ovviamente Marc Marquez, che per il terzo fine settimana di fila ha rinunciato al ritorno in pista. Va da sé che ciò significa che il suo mondiale, in termini di ambizioni iridate, pare già compromesso, ed è tempo di pensare al futuro.

Il nativo di Cervera è ancora immerso in un periodo terribile, con poca continuità e con la consapevolezza di non avere a disposizione una moto all’altezza del suo talento. La Honda è almeno tornata a sorridere con la vittoria di Alex Rins ad Austin, sulla moto dello scorso anno gestita dal team di Lucio Cecchinello.

Quella dell’ex Suzuki è stata un’impresa, ma sicuramente, è un’iniezione di fiducia anche per lo stesso Marquez. Tuttavia, la Ducati resta sempre il miglior mezzo in assoluto della MotoGP attuale, ed è normale che il sogno di tutti i rider sia quello di unirsi alla casa di Borgo Panigale.

Nelle ultime ore, sono arrivate delle interessanti dichiarazioni di Claudio Domenicali, che è uno che quando parla non lo fa mai in maniera banale, aprendo sempre a scenari inaspettati. Tuttavia, per il momento è bene sottolineare che tutto sembra essere destinato a non cambiare, ma non ci sono certezze.

MotoGP, Domenicali parla di Marquez in Ducati

La suggestione di vedere Marc Marquez in sella alla Ducati è ancora viva in molti appassionati, visto che parliamo del miglior pilota della MotoGP attual e e della migliore moto. Tuttavia, con la coppia formata da Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, la casa di Borgo Panigale sembra essere tranquilla, anche se ci sono alcuni che non danno per morta questa possibilità.

In un’intervista rilasciata a “Repubblica“, Claudio Domenicali, l’amministratore delegato della Ducati, ha ripreso l’argomento, lasciando una porta aperta ad un accordo con Marquez in chiave futura. Il CEO della Rossa delle due ruote, con queste dichiarazioni, può scatenare un vero e proprio tunnel di discorsi e fiumi di parole.

Ecco cosa ha detto: “Se Marquez arriverà mai in Ducati? Risponderò in maniera molto diplomatica, e penso che non si possa mai dire mai in questi casi. Marc è fortissimo, questo lo sappiamo bene. Se posso dire la verità, sono felicissimo di aver scommesso sulla nostra cantera, e soprattutto su Pecco Bagnaia. Se avessimo vinto con Marquez in sella, tutti avrebbero detto che il merito era il suo e non della moto“.

Domenicali ha poi lodato Bagnaia, invitandolo a stare tranquillo nonostante le cadute: “Penso che Bagnaia sia il pilota più veloce, non ci sono discussioni su questo. Durante i test di questo inverno era stato fantastico, ed anche in Portogallo aveva riproposto questo trend. Ha commesso due errori, ma è comunque al secondo posto in classifica e sono convinto che in questo week-end farà molto bene. Lui è uno che è appena diventato campione del mondo e che sta solamente cercando il giusto equilibrio con la squadra“.