MotoGP, incidente terrificante nella Sprint Race: rischiato un dramma

Nella quarta storica Sprint Race della MotoGP diversi piloti hanno corso un rischio enorme. Ecco cosa è accaduto al primo giro.

Pronti, via e c’è subito stata una caduta terribile per il leader della classifica Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Augusto Fernandez e Alex Marquez. La manovra di Morbidelli ha creato un patatrac, buttando a terra a catena numerosi rider. Ha anche preso fuoco la Ducati Desmosedici del team Mooney VR46. La coppia KTM Miller e Binder erano partiti alla grande, davanti a Pecco Bagnaia. La gara è stata subito interrotta.

E’ andata benissimo perché sarebbe potuta andare peggio. I piloti sono potuti andare sulla seconda moto, ma i rischi in questa Sprint Race sono stati assurdi. Per fortuna non ci sono state conseguenze fisiche, ma Bezzecchi si è molto lamentato della manovra di Morbidelli.