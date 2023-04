MotoGP GP Spagna, Sprint Race: Binder vince davanti a Bagnaia e Miller

La Sprint Race del GP di Spagna della MotoGP ha visto trionfare Brad Binder, che ha battuto Pecco Bagnaia e Jack Miller dopo il crash al via.

Grande spettacolo nella quarta Sprint Race della storia della MotoGP, con il successo che è andato ad uno scatenato Brad Binder. Il giovane talento di casa KTM aveva già trionfato nella “garetta” del sabato in Argentina, ed è riuscito a ripetersi oggi battendo Pecco Bagnaia e Jack Miller.

Decisivo, nell’ultimo giro, un errore dell’australiano, che ha così spalancato la strada al compagno di squadra ed anche a Pecco, in un momento in cui sembrava ormai ovvia la doppietta delle KTM. Quarta piazza per Jorge Martin con la Ducati Pramac, davanti alla prima delle Aprilia, quella di Miguel Oliveira del team RNF, davvero bravissimo a tenere dietro uno scatenato Dani Pedrosa, che non poteva avere un rientro migliore in MotoGP.

Manca ancora una volta in gara Aleix Espargaró, che è caduto a metà gara dopo non essere riuscito a mantenere la pole position al via. La prima delle RS-GP ufficiali è quella di Maverick Vinales che è settimo, davanti a Johann Zarco e Marco Bezzecchi, che resta comunque in testa al campionato. Il rider riminese è stato coinvolto in un terribile crash al via con Augusto Fernandez, Franco Morbidelli ed Alex Marquez che ha portato in pista la bandiera rossa, con nessuna conseguenza per i piloti. Tornando alla classifica, la top ten è stata chiusa da Luca Marini, mentre Fabio Quartararo è solo dodicesimo, mentre Morbidelli è sedicesimo.

MotoGP, che disastro al via tra quattro piloti

La partenza della Sprint Race della MotoGP vede schizzare in testa le due KTM, con Jack Miller al comando su Brad Binder, mentre Pecco Bagnaia riesce a far fuori Aleix Espargaró, ma dietro succede di tutto con una bruttissima carambola, che vede ritirarsi Augusto Fernandez, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli ed Alex Marquez.

Per un qualche miracolo, tutti stanno bene, ma la direzione gara dà bandiera rossa, ed alla ripartenza vengono ripristinate le posizioni delle qualifiche. La sospensione permette a tutti i coinvolti nel crash di ripartire, e così la corsa riparte da zero. La nuova partenza è ancora una volta disastrosa per Aleix, con le KTM che si rimettono subito davanti con Bagnaia terzo.

Purtroppo dura poco la gara di Aleix che cade, così come Takaaki Nakagami. Le KTM riescono ad allungare sul campione della MotoGP, che deve vedersela con Jorge Martin per tenersi il terzo posto. Garone di Miguel Oliveira e di Dani Pedrosa che restano coinvolti nella battaglia per il podio.

Un errore di Miller regala il primo posto a Binder, che così vola a vincere ed anche Bagnaia ne approfitta salendo al secondo posto, portando a casa dei punti molto pesanti. Va detto che la gestione di Pecco è stata ottima, perché nonostante un fine settimana sin qui molto complesso, prendendosi il massimo possibile, ed ora ci sarà una corsa più lunga da affrontare e con la possibilità di ottenere tanti punti pesanti. Alle 15 di domani la partenza della gara.