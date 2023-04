MotoGP GP Spagna, qualifiche: Aleix Espargaró in pole, solo quinto Bagnaia

La pole position del GP di Spagna della MotoGP è andata all’Aprilia di Aleix Espargaró, ma va sottolineato il sesto posto di un gran Pedrosa.

La MotoGP ha vissuto una qualifica da batticuore in quel di Jerez de la Frontera, dove il Q2 è stato anche caratterizzato da una fastidiosa pioggerellina. Nel caos del finale, è emerso un fantastico Aleix Espargaró, che ha regalato la pole position all’Aprilia. Il nativo di Granoillers ha girato in 1’37”216, beffando per oltre due decimi la KTM di Jack Miller.

L’australiano stava già festeggiando il miglior tempo, ma poi è arrivato uno scatenato Aleix che in queste condizioni complesse è riuscito ad emergere. Miller ha comunque ottenuto una buona seconda piazza, con il terzo tempo che è andato alla prima Ducati, quella del team Pramac in mano ad Jorge Martin.

Sin qui non è stato un week-end semplice per la casa di Borgo Panigale, che qui ha vinto negli ultimi due anni in MotoGP, e che in questo 2023 non pare in grado di riproporre il dominio del passato. Quarto Brad Binder a conferma di una super KTM, mentre Pecco Bagnaia non è andato oltre il quinto posto.

Il campione del mondo si è inventato un piccolo miracolo nel finale della prima fase di qualifica riuscendo ad accedere al Q2, ma si è beccato comunque 341 millesimi dalla pole position. Dunque, al contrario di quello che si era visto ad inizio stagione, la Ducati e Pecco non sono i grandi favoriti per questa gara, anche se c’è ancora tutto il tempo per recuperare.

Sesto uno strepitoso Dani Pedrosa, che nelle vesti di Wild Card è andato fortissimo in questi giorni e si è preso un piazzamento in seconda fila. Settimo Miguel Oliveira, seguito da Johann Zarco e Luca Marini, mentre Maverick Vinales ha completato la top ten. Un disastro per Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo, i quali non hanno preso parte alla fase decisiva.

MotoGP, Bagnaia si è salvato in corner in Q1

La MotoGP ci ha regalato una qualifica molto spettacolare, ma purtroppo c’è stata subito una brutta notizia. Infatti, a causa del troppo dolore, Enea Bastianini ha deciso di non proseguire il week-end, proseguendo la sua riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista a Le Mans tra due settimane in maniera più competitiva.

Grandissimo show nel corso del Q1, con Pecco Bagnaia che dopo le enormi difficoltà del fine settimana si è inventato un 1’36”498, riuscendo ad entrare nel Q2 e battendo Brad Binder con la KTM per soli 48 millesimi. Sono loro due a passare il turno, mentre Marco Bezzecchi resta beffato per 37 millesimi, mentre è più lontano Franco Morbidelli.

Il pilota romano può comunque essere soddisfatto, perché dietro di lui ci sono Fabio Di Giannantonio e Fabio Quartararo, con l’ex campione del mondo della MotoGP in crisi nera in sella a questa Yamaha. Nulla da fare anche per Alex Rins, tornato alla normalità dopo la vittoria di Austin, malamente battuto da Takaaki Nakagami che ha disputato la fase finale di qualifica. Fuori anche le Honda ufficiali di Joan Mir e Iker Lecuona. Alle 15 la partenza della Sprint Race.