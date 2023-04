F1, Leclerc-Ferrari, é addio? Dalla Red Bull arriva una nuova insinuazione

La F1 vive una stagione 2023 quasi interlocutoria, ed allora si inizia a guardare al mercato. Ecco le ultime su Leclerc e la Ferrari.

Il mondiale di F1 non sta di certo regalando dei fuochi d’artificio in questo 2023, con Max Verstappen e la Red Bull che hanno già chiuso i conti. Guardando la classifica, è evidente che ci sia già una voragine nei confronti della concorrenza, ma mancano ancora 20 gare e 6 Sprint Race, cosa che farebbe pensare ad una stagione ancora tutta da scrivere.

A questo punto, tuttavia, entra in gioco la differenza di prestazioni tra le varie vetture, con la RB19 che è una vera e propria astronave, in grado di tagliare le gambe agli avversari. Il ritmo gara, in media, è di circa un secondo e poco più migliore rispetto ad Aston Martin e Mercedes, mentre la Ferrari è ancora più lontana.

Quando nella F1 odierna ci sono distacchi di questo tipo, conviene già pensare al prossimo anno, perché non ci sono dubbi sul fatto che nessuno potrà seriamente impensierire il dominio del team di Milton Keynes. A questo punto, si spiegano le frustrazioni di Charles Leclerc, che con due ritiri in tre gare e nessun podio conquistato non ha alcuna speranza di giocarsi il titolo mondiale.

Charles è ormai al quinto anno a Maranello, ed in un periodo di tempo così lungo ha ottenuto soltanto 5 vittorie, l’ultima delle quali lo scorso 10 luglio in Austria. All’epoca, la Ferrari era in grado di giocarsi pole position e vittorie, ed è incredibile come tutto sia cambiato in così pochi mesi.

F1, ecco le parole di Marko su Leclerc e Ferrari

Visto il momento di difficoltà della Ferrari, il mondo della F1 continua a seguire da vicino cosa potrebbe succedere tra la Rossa e Charles Leclerc a fine anno. Il contratto del monegasco andrà in scadenza a fine 2024, ma ci sono molte indiscrezioni che lo vedono molto vicino alla Mercedes.

Sulla faccenda si è espresso Helmut Marko, ovvero il super-consulente della Red Bull, che ha parlato a “Sport Bild“: “Non credo abbia un senso il fatto che la Ferrari faccia a meno di Carlos Sainz, il quale sta svolgendo molto bene il suo lavoro in questo periodo. I piloti hanno un tot di punti da conquistare prima della pausa estiva, e questo vale anche per Charles Leclerc“.

Marko ha poi tirato in ballo il caso di Sebastian Vettel, che nel 2014 chiuse i rapporti con la Red Bull tentando la grande avventura in Ferrari, in uno dei matrimoni che hanno lasciato maggiori rimpianti agli appassionati di F1: “Se non si raggiunge quel target di punti, entrambe le parti possono rescindere i contratti. Tale clausola portò Sebastian Vettel ad abbandonare la Red Bull e ad andare in Ferrari tanti anni fa, nel 2015“.

Per il momento, ripetiamo, si tratta solamente di voci, ma la fuga di Leclerc da Maranello sarebbe più che giusta. Da anni, infatti, si ritrova a competere con un mezzo non all’altezza, all’interno di un team in cui il livello è davvero basso. Uno dal suo talento, infatti, merita ben altro.