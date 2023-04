F1, dalla Spagna la bordata a Leclerc: ecco perché Sainz è meglio di lui

Un esperto spagnolo di F1 e motorsport in generale ha lanciato una frecciata non da poco contro Leclerc, andando a favore di Sainz.

Il mondiale di F1 sta per riaccendere i motori dopo un periodo di quasi un mese di pausa, con il Gran Premio di Azerbaijan che è ormai alle porte. Si tratterà del debutto del nuovo format sperimentale, con una qualifica che verrà effettuata per la Sprint Race del sabato ed una per la gara di domenica.

La Ferrari deve togliersi di dosso un inizio di stagione da incubo, con l’obiettivo di salire almeno sul podio. Charles Leclerc ha avuto ben due ritiri, mentre il miglior risultato di Carlos Sainz è stato il quarto posto in Bahrain, un vero e proprio disastro considerando quelle che erano le premesse.

La SF-23 doveva essere la Ferrari più veloce della storia della F1, così aveva detto il CEO Benedetto Vigna, evidentemente raffrancato dalle parole degli ingegneri, che gli avevano detto che questa macchina sarebbe stata un missile. Tuttavia, la realtà è stata ben diversa, ed anche tra i piloti sta succedendo qualcosa di particolare.

Sainz è infatti davanti a Leclerc in classifica, con il monegasco che ha commesso un grave errore a Melbourne, anche se lo stesso spagnolo, nel finale di gara, non è stato da meno travolgendo l’Aston Martin di Fernando Alonso e rimediando la penalità che lo ha fatto retrocedere fuori dai punti. Un esperto spagnolo ha detto la sua sulla situazione attuale.

F1, Villadelprat si scaglia contro Leclerc ed esalta Sainz

A parlare della situazione in casa Ferrari è stato in questi giorni Joan Villadelprat, ingegnere spagnolo che in F1 ha lavorato a Maranello ed in tante altre squadre, come la Tyrrell, la Prost, la Benetton e la McLaren. L’ex tecnico aveva detto mesi fa che sarebbe stato un errore mandare via Mattia Binotto, scagliandosi duramente contro le scelte dell’azienda italiana.

Villadelprat si è espresso sulla situazione piloti, ovvero sul dualismo tra Carlos Sainz e Charles Leclerc. Al momento, il figlio del due volte campione del mondo rally è davanti in classifica, ma ciò non significa che sia più veloce. L’esperto spagnolo è stato molto duro sulla Rossa ed anche sul metodo di lavoro del monegasco.

Ecco le sue parole: “Leclerc è ovviamente uno che ha una velocità innata dentro di sé, mentre Sainz deve lavorare di più se vuole raggiungere i massimi livelli. L’equilibrio, in Ferrari, cambia di continuo, e la priorità di Sainz è quella di riuscire a battere il compagno di squadra. Il loro rapporto sarà anche buono, ma per Leclerc è una delusione da voltastomaco nel momento in cui viene battuto da Carlos“.

Villadelprat è poi passato all’attacco, lanciando una vera e propria bordata contro il metodo di lavoro in Ferrari ed una frecciata a Leclerc: “Inoltre, Sainz lavora molto dietro le quinte, ed è più facile per la squadra lavorare con lui, mentre Leclerc mette molta pressione se le cose non vanno. In Italia funziona così: se Charles tornerà davanti, sarà di nuovo il re in Ferrari, è così che vanno le cose lì dentro“.