Valentino Rossi, botto terrificante a Monza nel GT: ecco come sta (VIDEO)

Schianto impressionante di Valentino Rossi a bordo della sua BMW con il numero #46. Il centauro di Tavullia ha perso il controllo della vettura e ha sbattuto con il posteriore contro le barriere brianzole.

Dopo le ottime prestazioni di inizio stagione, coincise con la medaglia di bronzo nella tappa di Dubai, Valentino Rossi ha commesso un errore pesante a Monza, nel turno di pre-qualifica. Il centauro ha acquisito subito un feeling ideale sull’auto teutonica, dopo essersi calato nel 2022 nell’abitacolo dell’Audi R8 LMS.

Il podio negli Emirati Arabi nell’equipaggio con Maxime Martin, Sean Gelael, Tim Whale e Max Hesse aveva dato una iniezione di fiducia all’ex centauro di Aprilia, Honda, Yamaha e Ducati. Dopo aver festeggiato il primo podio nel campionato, l’equipaggio di Rossi-Martin-Farfus ha siglato, come migliore piazzamento, il sesto posto a Bathurst.

La seconda tappa a bordo della M$ GT3 sarebbe potuta andare meglio, ma le cose sono iniziate peggio in Lombardia. Il suo team WRT è partito con i favori del pronostico nella tappa italiana, ma il tempio della velocità ha giocato un brutto scherzo al Dottore.

Il crash di Valentino Rossi a Monza

Le immagini mettono in evidenza il clamoroso errore del nove volte iridato. Perdendo il controllo della potente auto bavarese, il #46 si è girato, finendo per concludere la sua corsa contro le barriere. Il botto è stato pesante, ma il retrotreno della BMW ha retto bene. Per fortuna il centauro di Tavullia non ha riportato particolari problemi fisici.

E’ uscito sulle sue gambe dall’abitacolo della vettura tedesca. Potrà prendere parte all’evento brianzolo. Il GT ha avuto un grande ritorno d’immagine con l’arrivo nel roster di Valentino Rossi. In molti sono giunti sulle tribune di Monza solo per omaggiare il fenomeno di Tavullia. Il weekend è iniziato nel peggiore dei modi, ma potrà rifarsi nelle prossime ore.

Per Valentino si è aperta una nuova impegnativa fase di carriera. Non ha scelto un campionato agevole per il passaggio alle quattro ruote. Come ha spiegato in una recente intervista sogna di prendere parte in futuro alla 24 Ore di Le Mans, ma parte dei suoi fan lo vorrebbe vedere ancora in moto. Alla sua età era logico rilassarsi con la sua bella famiglia nel Ranch, ma ha ancora tanta voglia di emergere. Ben presto dovrebbe arrivare un omaggio speciale al fenomeno di Tavullia.

I rischi in auto, del resto, sono minori rispetto alle de ruote. Una caduta in MotoGP può avere effetti devastanti, come abbiamo avuto modo di vedere con l’ex rivale Marc Marquez. Quest’ultimo è finito, recentemente, di nuovo sotto i ferri per un infortunio alla mano destra. Nulla di grave ma in auto sono più rare le fratture.

Anche per questo motivo Valentino Rossi ha deciso di calarsi nell’abitacolo di vetture GT, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. In questa occasione il #46 ha avuto fortuna di sbattere con il retrotreno della sua BMW M4 GT3, non accusando alcun tipo di problema fisico. Si è trattato solo di un brutto spavento.