Valentino Rossi, arriva l’emozionante omaggio: ora c’è la data ufficiale

L’ex pilota italiano della MotoGP sarà onorato con un regalo straordinario. Valentino Rossi ha vinto ben nove mondiali in carriera nel Motomondiale.

Valentino Rossi ha lasciato il segno, grazie ad una straordinaria regolarità di successi ed una guida unica nel suo genere. Il nove volte campione del mondo ha salutato il Paddock della MotoGP il 14 novembre 2021 in occasione del Gran Premio della comunità valenciana. Un ultimo atto che è stato vissuto come una festa per tutti gli addetti ai lavori e i colleghi.

Vale ha aspettato a lungo prima di prendere questa decisione. Ha voluto salutare la top class con la consapevolezza di aver dato tutto. Lasciare senza tifosi sulle tribune sarebbe stato un pessimo ricordo per chi ha incendiato le tribune di tutto il mondo con emozioni uniche. La sua ultima annata in top class è stata, però, avara di soddisfazioni. Per la prima volta non era riuscito a salire sul podio, collezionando appena 46 punti.

Nel 2015, in occasione dell’occasione più ghiotta per la conquista del decimo mondiale, ha dimostrato di tenere il passo dei migliori centauri del pianeta a 36 anni. E’ stato, sin qui, l’unico a conquistare un mondiale dopo i 30 anni in MotoGP. Dopo i fasti nelle classi inferiori in sella all’Aprilia, il #46 è stato l’ultimo vincitore della classe 500 e anche il primo della MotoGP.

Non solo ha saputo entusiasmare i fan per le battaglie, in sella alla Honda, ma si è confermato ai vertici anche con la Yamaha M1. Le sue rivalità con Biaggi, Stoner, Lorenzo e Marquez sono entrate, di diritto, nei libri di storia. Se la MotoGP è divenuta una categoria seguitissima del Motorsport gran parte del merito va al ragazzo italiano con un grande sogno nel cuore.

L’omaggio a Valentino Rossi

La passione del Dottore non si è ancora spenta. Dopo essere diventato papà ha deciso di dedicarsi alle più “tranquille” corse automobilistiche nel campionato Fanatec GT. Si è calato nell’abitacolo dell’Audi R8 LMS, alternando a buone prestazioni qualche passaggio a vuoto inevitabile. Nel 2022 non ha calcato un podio, ma ad inizio 2023 l’ex pilota della Yamaha ha esordito col botto sulla BMW con un podio negli Emirati Arabi nell’equipaggio con Maxime Martin, Sean Gelael, Tim Whale e Max Hesse.

Il suo team WRT ha colto una ottima terza piazza. Per un pilota che, per oltre un quarto di secolo, è stato ai massimi livelli nel Motomondiale non è scontato il passaggio alle quattro ruote. Superfluo dire che il GT ha avuto un grande ritorno d’immagine con l’arrivo di Valentino Rossi. Quest’ultimo è sempre stato un mago del marketing. Il concetto di merchandising di t-shirt e gadget legato al Motorsport, è nato in larga scala grazie a VR46.

Come se non bastasse il campione di Tavullia ha, da poco, festeggiato il primo trionfo di un pilota del suo team in MotoGP. Nella sua Academy sono cresciuti straordinari talenti come Pecco Bagnaia, campione del mondo 2022 della MotoGP, e Franco Morbidelli, vice campione 2020, ma tanti altri stanno emergendo in top class. Marco Bezzecchi ha vinto il suo primo GP in Argentina. Suo fratello, Luca Marini, sempre del team Mooney VR46 ha celebrato il terzo posto nella SR.

Cosa può volere di più Valentino Rossi? Le chiavi della sua Tavullia, chiaro. Il centauro ha trasformato la piccola cittadina nelle Marche in un luogo di pellegrinaggio per milioni di fan. Proprio al confine con la Romagna, la cittadina è tutta un omaggio al Dottore. Il prossimo 19 maggio il sindaco della città, Francesca Paolucci, in occasione dell’evento chiamato TavulliaVale, consegnerà le chiavi al pilota.

Le parole toccanti della sindaco di Tavullia

“Grazie Valentino per averci regalato emozioni indescrivibili in oltre 25 anni di carriera, per aver avvicinato milioni di persone a uno sport meraviglioso come il motociclismo, per averci fatto sentire ancora più orgogliosi di essere italiani e per aver portato il nome di Tavullia in tutto il mondo mondo”, ha annunciato sui social la sindaca.

“Per questi e tanti altri motivi abbiamo deciso, insieme alla Regione Marche, di ringraziarvi con una cerimonia ufficiale che si terrà il 19 maggio. Durante #TavulliaVale, insieme a tanti amici, vi consegneremo le chiavi della città. Sarà l’abbraccio virtuale della tua community e dei milioni di fan sparsi per il mondo”, ha concluso Paolucci.