F1, Sainz smentisce tutto: arriva un annuncio ufficiale ai tifosi Ferrari

Carlos Sainz non ha nessuna intenzione di lasciare Maranello. Dopo i rumor sul passaggio al futuro team Audi lo spagnolo ha palesato la sua reale volontà.

Il figlio d’arte del Matador si è sfogato, in occasione di una recente intervista riportata da Marca in occasione di un evento organizzato da Estrella Galicia 0,0, dopo un inizio di stagione non semplice. Il #55 occupa la quinta posizione in graduatoria a pari merito con Lance Stroll. Venti punti in tre GP rappresentano un bottino molto magro, tuttavia Leclerc non è andato oltre i 6 punti.

A differenza del monegasco Carlos Sainz ha sempre visto la bandiera a scacchi nelle prime 3 tappe del mondiale 2023. La sua migliore gara è coincisa, clamorosamente, con un pesante zero in classifica che il ferrarista fa ancora fatica ad accettare. In lotta sino alle ultime battute del GP d’Australia, dopo una magnifica rimonta, l’ex pilota della McLaren Mercedes ha chiuso al dodicesimo posto per una penalità che ha fatto discutere e, stranamente, muovere la Scuderia modenese in Corte d’appello.

Dopo aver centrato in pieno l’Aston Martin di Fernando Alonso, in occasione dell’ultima ripartenza dalla griglia per la red flag imposta per l’incidente di Hulkenberg, Sainz è stato penalizzato con 5 secondi. Sotto regime di Safety Car, nel giro finale, non ha potuto aprire un gap che gli consentisse di ottenere qualche punticino. La Ferrari ha perso il ricorso.

Sainz, annuncio da brividi

Il team Audi, nel 2026, farà il suo ingresso in F1. La squadra tedesca ha le idee molto chiare per il futuro, non entrando nel circus per fare numero. Carlos potrebbe essere un nome appetibile dopo l’esperienza a Maranello. Il marchio tedesco è legato a filo doppio a suo padre nei rally, quindi i rumor si stanno sprecando.

Carlos Sainz ha smentito seccamente: “La mia intenzione è restare in Ferrari per molti anni”. Il driver della Rossa non ha nessuna intenzione di mollare, soprattutto ora. Il madrileno ha intenzione di lottare per i massimi traguardi e riportare in alto il Cavallino Rampante. La SF23 non sembra l’auto giusta per sognare immensi traguardi, ma la Ferrari è una certezza, mentre l’Audi sarebbe una incognita assoluta.

L’obiettivo di Carlos

“Non capisco perchè stiano parlando di cosa può succedere nel 2026 quando non ho ancora un contratto per il 2025 – ha affermato il pilota della Ferrari – Mi dà fastidio che vengano fuori voci inventate e non confermate”. Con una certa frustrazione il driver della Rossa ha smentito seccamente un potenziale accordo con la casa dei quattro anelli.

Il driver è concentrato sul prossimo appuntamento. Ecco gli orari del GP di Baku. “La verità è che non è stato un inizio di stagione facile. Tutti alla Ferrari si aspettavano molto di più. Gli obiettivi sono chiari; torna sul podio il prima possibile e vinci ancora. È vero che, con il vantaggio che la Red Bull ha in questo momento, dovremo migliorare molto se vogliamo essere nella lotta per la vittoria”. Tutto può succedere, ma per ora la Rossa ha deluso.