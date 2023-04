F1, GP Baku 2023: Orari TV e streaming su Sky e TV8

Il circus si sposta in Azerbaijan per l’appuntamento del 30 aprile. Il quarto Gran Premio dell’anno a Baku sarà anticipato il giorno prima dalla Sprint Race.

Dopo tre settimane di pausa la F1 torna protagonista sul tracciato azero. Il cittadino di Baku non ha mai sorriso alla Ferrari e, ad oggi, non vi sembrano essere le condizioni per assistere ad una sfida entusiasmante per Leclerc e Sainz. Gli aggiornamenti alla SF23 arriveranno nelle successive tappe, mentre RB e Mercedes appaiono un passo in avanti, senza considerare il solito Fernando Alonso.

L’asturiano ha collezionato tre medaglie di bronzo consecutive. Un debutto in Aston Martin da sogno. Dopo le doppiette Red Bull Racing in Bahrain e Arabia Saudita, nell’ultimo round corso in Australia, complice un errore in qualifica di Sergio Perez, il team austriaco ha chiuso al primo posto con Verstappen e al quinto con Sergio Perez. Sugli angusti circuiti cittadini il messicano è tra i migliori interpreti del circus.

In Azerbaijan, il 6 giugno 2021, ha vinto il suo primo Gran Premio al volante della RB. In quell’occasione approfittò della foratura della mescola dell’auto gemella di Max Verstappen per issarsi al primo posto. Nel 2022 il Checo si è confermato un autentico mattatore dei tracciati cittadini, vincendo a Monaco e Singapore. All’appello non poteva mancare il trionfo sulla rapidissima pista di Jeddah nel 2023.

La Red Bull Racing, inoltre, è il team che ha vinto più Gran Premi a Baku. La primissima edizione fu conquistata da Daniel Ricciardo nel 2017. Oggi l’australiano è il terzo pilota della squadra austriaca. The Honey Badger fu caparbio a sfruttare il duello tra Vettel ed Hamilton. Il tedesco fu penalizzato con uno Stop & Go di 10 secondi per la manovra effettuata su Hamilton in regime di safety car.

F1, spettacolo a Baku

Nel 2018 a spuntarla fu Lewis Hamilton. Anche in quel caso un problema ad una gomma segnò il destino della corsa nelle ultime battute. Al giro 48 Valtteri Bottas colpì un detrito sul lungo rettilineo, che afflosciò la sua gomma posteriore destra, costringendolo ad abbandonare il GP, a tre giri dal termine. Passò al comando Lewis Hamilton che conquistò la sua sessantatreesima gara in F1. Sul podio Kimi Raikkonen e Sergio Perez ai tempi alla Force India motorizzata Mercedes.

Nel 2019 il finlandese della Stella a tre punte si riprese la rivincita, conquistando di gran carriera la P1. Nel 2020 l’edizione non si disputò a causa della pandemia da Covid-19, mentre, come detto, le ultime due sono state ad appannaggio della Red Bull Racing. La classifica attuale riflette l’andamento dominante di questo inizio di stagione. Max Verstappen si avvicina a questo fine settimana da leader della classifica generale con 69 punti, 15 in più rispetto a Sergio Perez e 24 rispetto a Fernando Alonso.

La Ferrari dovrà cercare di rialzare la china, avvinandosi al primo podio. Carlos Sainz lo ha sfiorato in Australia, mentre senza problemi tecnici Charles Leclerc avrebbe potuto conquistare almeno il terzo gradino in Bahrain. L’atmosfera si è subito fatta tesa perché i driver, ma anche l’intero ambiente credeva di avere per le mani una vettura, altamente, competitiva.

Di sicuro la Scuderia italiana avrà grande voglia di riscatto. Il circuito di Baku misura 6,003 chilometri ed è caratterizzato da 20 curve, alterna tratti molto veloci ad altri più lenti. Ci saranno diversi sorpassi su lunghissimo rettilineo, dove i driver toccano velocità impressionanti. La Sprint Race potrebbe regalare sorprese.

F1 GP Baku: orari diretta TV e streaming

Il GP d’Azerbaigian 2023 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1, mentre per la live streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Ecco gli orari:

Venerdì 28 aprile



Prove libere 1

Ore 11:30 – 12:30 su SKY Sport F1

Qualifiche



Ore 15:00 su SKY Sport F1

Sabato 29 aprile



Prove libere 2



Ore 11:30 – 12:30 su SKY Sport F1

Sprint Race



Ore 15:30 su SKY Sport F1

Domenica 30 aprile



Gara

Ore 13:00 su SKY Sport F1

Orari TV GP Baku TV8

Sabato 29 aprile



Qualifiche e Sprint Race



In differita su TV8

Domenica 30 aprile



Gara