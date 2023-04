Guardate la nuova Pu+Ra HPE: ecco come sarà il futuro di Lancia

Svelata la concept car elettrica di Lancia. Lo stile è un mix tra tradizione ed innovazione. Tecnologia proiettata al futuro.

Un visione, concreta, di quello che sarà il futuro di Lancia, una porta d’ingresso esplicita verso un’era all’insegna della mobilità elettrica, ma anche un modo, diverso, di concepire e vivere l’automobile. Questo, in sostanza Pu+Ra HPE, concept avveniristica presentata da Lancia al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.

Lo stesso CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha confermato che “…a partire dalla nuova Ypsilon (che debutterà ad inizio 2024, ndr) le nostre auto si ispireranno a Pu+Ra HPE”.

Elettrica, sportiva e sostenibile

Lancia Pu+Ra HPE è una concept car cento per cento elettrica, con un’autonomia di oltre 700 chilometri, con tecnologie all’avanguardia ed un home feeling oltre ad una qualità di vita a bordo tipicamente italiana grazie alla collaborazione con il marchio Cassina.

Da un punto di vista delle forme siamo davanti ad una compatta quattro posti, con linee filanti e un pronunciato profilo aerodinamico. La sigla HPE sta per “High Performance Electric”, un modo per esaltare la sportività di una vettura emozionale ma al tempo stesso eco-sostenibile.

Lancia Pu+Ra HPE: tradizione ed innovazione stilistica

Alcuni elementi stilistici sono un richiamo a modelli del passato di Lancia, come ad esempio le linee laterali molto fluide che sono un omaggio a vetture iconiche come l’Aurelia o la Flaminia.

I fanali posteriori, dalla forma circolare, sono ispirati a quelli già visti sulla mitica Stratos degli anni 70. Anche il nuovo logo è un chiaro richiamo ad alcuni elementi che da sempre caratterizzano l’identità Lancia.

Tradizione ma anche innovazione, alcune soluzioni adottate sulla concept Pu+Ra HPE sono dei veri e propri inediti. Ad esempio il tetto in vetro dalla forma circolare, o il lunotto caratterizzato da linee orizzontali che richiamano, anch’esse, il frangisole a veneziana della Beta HPE.

Vita a borda da segmento premium

Stile ma anche tecnologia, su Lancia Pu+Ra HPE debuttano sistemi di ultima concezione come il caricatore di bordo superfast che ricarica la batteria in meno di 10 minuti, l’interfaccia virtuale S.A.L.A che ritroveremo anche sulla nuova Ypsilon e che permette di concentrare tutte le principali funzioni interne in un semplice tasto o attraverso un unico comando vocale.

Personalizzabile l’ambiente interno, con la possibilità di modulare nell’abitacolo suoni, flussi d’aria e luminosi esterni, ma anche scegliere l’atmosfera più adatta a seconda del contesto.

Inoltre, grazie al sistema Entertainment è possibile, durante le soste, vedere un film in streaming, cimentarsi con un videogioco o navigare nel web.

Entro il 2028 solo auto Lancia cento per cento elettriche

Come confermato anche dai vertici Lancia e già in occasione del reveal delle prime immagini diffuse nelle scorse settimane, Pu+Ra HPE è il semaforo verde di quello che sarà il futuro prossimo del brand, con tappe ben scadenzate all’interno del suo percorso verso una definitiva transizione energetica.

Si partirà, come detto, con la nuova Ypsilon che arriverà nel 2024 e che proporrà motori ibridi ed elettrici. Si proseguirà nel 2026 con la sportback Gamma e infine nel 2028 verrà rispolverato un mito con la nuova Delta. Sempre dal 2028, l’obiettivo dichiarato di Lancia è quello di vendere unicamente modelli 100% elettrici.

Il tutto in parallelo ad una trasformazione d’identità che porterà Lancia a diventare sempre più un brand internazionale, visto che per la prima metà del 2024 e cavalcando il lancio della nuova Ypsilon, il marchio avrà almeno una concessionaria in ben 70 città europee.