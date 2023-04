Lancia pronta ad una rivoluzione: prime immagini di un modello super futurista

Verrà presentato ufficialmente il prossimo 15 aprile, prototipo 100% elettrico dal design inedito ma con forti richiami alla tradizione.

Svelate alla fine della scorsa settimana, direttamente dal CEO di Lancia, Luca Napolitano, le prime immagini della Concept Lancia che verrà presentata ufficialmente alla stampa il prossimo 15 aprile in un evento specifico dal nome “Emozione Pu+Ra”.

“Il Concept Lancia è il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni”, ha dichiarato lo stesso Luca Napolitano, “Si tratta di un concept 100% elettrico che rappresenta l’evoluzione di Lancia Pu+Ra Zero, la scultura tridimensionale presentata lo scorso novembre, durante il Lancia Design Day. Il Concept è la prima vettura della nuova era di Lancia, con caratteristiche che si ritroveranno sui modelli futuri, in termini di design, sostenibilità, tecnologia ed elettrificazione”.

Tetto inedito e tanta luce interna

Da un punto di vista del design esterno, il Concept Lancia è caratterizzato innanzitutto da un innovativo tetto circolare che non solo consegna una visione panoramica dall’interno dell’abitacolo, ma gestisce al meglio anche la luce, naturale, proveniente dall’esterno.

Un elemento di stile elegante e raffinato, perfettamente in sintonia con le forme fluide e moderne della fiancata.

Il design è un omaggio ad alcuni modelli iconici del passato di Lancia

Spostandoci nella porzione posteriore, il Concept Lancia si segnala per gruppi ottici rotondi che sono un chiaro richiamo al passato, e nella fattispecie all’iconica Lancia Stratos.

Tra i fari compare anche la nuova scritta Lancia, realizzata con un font originale che prende spunto direttamente dal mondo della Moda.

Sempre al posteriore, ma sul lunotto, alcune linee orizzontali sono altresì un richiamo ad un altro modello iconico: la Lancia Beta HPE degli anni 70 e la sua struttura frangisole a veneziana. Un omaggio alla tradizione italiana e alla calda atmosfera tipica della residenze di un tempo.