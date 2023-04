MotoGP, Fabio Quartararo vuole l’impresa: ha in testa una sola idea

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo dovrà alzare l’asticella in occasione della tappa di Austin. La favorita numero 1 rimane sempre la Ducati.

Con l’assenza di Marc Marquez ed Enea Bastianini sono venuti meno i centauri più temibili del COTA. Due dei tre vincitori delle ultime nove edizioni del Gran Premio delle Americhe dovranno rimanere a casa per recuperare dai rispettivi infortuni. Considerata anche la situazione di Rins in Honda potrebbe esserci un nome nuovo nell’albo d’oro del Gran Premio di Austin.

In Yamaha sperano di poter dire la loro, ma Aprilia e Ducati con Bagnaia e Bezzecchi partono, naturalmente, con i favori del pronostico. Nel 2023 stiamo assistendo all’ennesimo campionato anomalo, contraddistinto da defezioni preoccupanti e il format delle Sprint Race che ha rimescolato le carte. Con il doppio delle gare era prevedibile che potessero esserci degli infortuni. Per fortuna i rider della Yamaha non hanno accusato problemi fisici nelle prime due uscite.

Fabio Quartararo ha visto il suo teammate Franco Morbidelli cogliere due discrete quarte posizioni In Argentina. Il francese, invece, ha conseguito 18 punti complessivi, frutto dell’ottavo posto nel Gran Premio di Portogallo e del nono e del settimo, rispettivamente, nella Sprint Race e nella gara domenicale di Termas de Rio Hondo. El Diablo si è molto lamentato delle entrate pericolosissime di Mir e Nakagami della Honda che, nelle prime due tappe, non lo hanno di certo favorito.

Ci si attendeva un diverso start stagionale del francese dopo il titolo perso all’ultimo GP di Valencia. I problemi tecnici che hanno condizionato anche la seconda parte della scorsa stagione del francese hanno avuto un impatto anche nel 2023. Il nativo di Nizza aveva chiesto a gran voce delle novità tecniche che la casa di Iwata sembra non essere riuscita a sviluppare in modo consono. Ecco gli orari del GP.

I problemi della Yamaha

Il focus, in inverno, doveva essere sui motori della M1. La Yamaha del 2023 sembra anche più nervosa e difficile da gestire nei tratti misti di prima. In questo quadro difficile della situazione la Ducati ha fatto ulteriori passi in avanti, confermati anche dalle vittorie di Bagnaia e Bezzecchi nei primi due round del 2023, così come KTM e Aprilia. Le due case giapponesi, Yamaha e Honda, rischiano di andare a coprire un ruolo marginale nel campionato, occupando per ora le ultime due posizioni della classifica costruttori.

Il feeling di Fabio sul tracciato di Austin non è dei migliori. Ad eccezione del 2021, anno del titolo mondiale e del secondo posto in Texas, in tutte le altre circostanze non è mai andato oltre la settima posizione in top class. Il COTA è un tracciato complesso, caratterizzato da saliscendi e curve a gomito che potrebbero favorire l’agilità e la potenza dei competitor. Il campione del mondo 2021 della Superbike, Toprak Razgatlioglu, vorrebbe cimentarsi nella classe regina del Motomondiale in Yamaha.

L’appello di Fabio Quartararo

Il centauro della Yamaha, nonostante tutti i patemi, proverà a rialzare la china in Texas, cercando di sfruttare anche l’assenza di temibilissimi rivali. A tal proposito il centauro di Nizza, alla vigilia della tappa , ha spiegato cosa si aspetta nel weekend. “Arriviamo ad Austin con una mentalità positiva. Il mio ritmo nella gara in Argentina è stato abbastanza buono. Puntiamo a qualificarci maggiormente per la prima posizione questo fine settimana. Se lo facciamo, sono sicuro di poter ottenere buoni risultati“.

“L’anno scorso abbiamo avuto qualche problema di aderenza al COTA, ma lo stesso abbiamo avuto a Termas nel 2022 e quest’anno siamo andati bene durante la gara. Quindi, penso che dovremmo essere in grado di fare bene anche qui. Come sempre, faremo del nostro meglio“, ha spiegato Fabio.