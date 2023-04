MotoGP, GP delle Americhe: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP torna in azione ad Austin per il Gran Premio delle Americhe, dove tutti vanno a caccia di Marco Bezzecchi. Ecco gli orari.

Lo spettacolo della MotoGP torna a far battere i cuori degli appassionati, con il terzo appuntamento che si terrà questa domenica sul tracciato di Austin. Si tratta di una delle piste più difficili e tecniche dell’intera stagione, quella sulla quale emerge la stoffa del vero campione, anche se un buon equilibrio tra telaio e motore per ciò che riguarda la moto fa una differenza enorme.

Da queste parti, c’è veramente di tutto per cercare di capire quelle che sono le caratteristiche che possono fare la differenza. Il tracciato di Austin, inaugurato dalla F1 nel 2012, è infatti molto vario, con un primo ed un terzo settore molto guidati, mentre è quello centrale quello dove la velocità di punta è l’elemento più importante.

La MotoGP corre ad Austin dal lontano 2013, e non è un mistero il fatto che questa sia una delle piste preferite di sua maestà Marc Marquez, assoluto padrone da quell’anno sino al 2018, con il suo dominio che è stato interrotto soltanto nel 2019 dalla Suzuki di Alex Rins.

Il nativo di Cervera è tornato poi ad imporsi nel 2021, mentre lo scorso anno è stato Enea Bastianini a dominare la scena con una gara capolavoro. Marc ha chiuso invece sesto dopo aver stallato alla partenza, dando poi vita ad una rimonta impressionante, che però non lo ha portato oltre quella posizione.

L’otto volte campione del mondo, dopo aver saltato la tappa di Termas de Rio Hondo, tornerà in azione in questo fine settimana, ma su di lui pende ancora il guaio del long lap penalty. I media spagnoli, tuttavia, sono sicuri del fatto che non lo dovrà scontare, con la Honda che sta spingendo in maniera importante per annullare la sanzione.

Riuscirci significherebbe far crollare la credibilità di questo sport, visto che la manovra fatta ad danni di Miguel Oliveira a Portimao non può e non deve passare come impunita. Nel frattempo, il Motomondiale arriverà ad Austin con un nuovo leader del mondiale, e con tanti spunti d’interesse che ci terranno incollati allo schermo.

MotoGP, informazioni ed orari sul GP delle Americhe

Pochi giorni fa si è corso il Gran Premio di Argentina, che ha regalato a Marco Bezzecchi la prima vittoria in MotoGP. Con 50 punti, il “Bez” è il leader del campionato, davanti ai 41 di Pecco Bagnaia ed ai 35 di Johann Zarco. La Ducati ha imposto una ferrea dittatura, piazzando una tripletta a Termas de Rio Hondo, ma il campione del mondo in carica è sicuramente il più grande deluso.

Infatti, il #1 stava conquistando un ottimo secondo posto in un fine settimana dove ha faticato e non poco, ma la caduta avvenuta a pochi giri dal termine lo ha fatto finire fuori dai punti, cedendo il passo in classifica ad un Bezzecchi imperiale. In un colpo solo, il rider riminese si è preso la leadership del mondiale e la prima vittoria, cose che non gli erano mai capitate prima in MotoGP.

In questi giorni, la domanda che in molti si sono fatti è relativa proprio alle sue reali possibilità di giocarsi il titolo, che a questo punto sono cresciute e di parecchio. Infatti, Bezzecchi può contare su una moto molto competitiva, su una squadra come il Mooney VR46 Racing Team che è in crescita spaventosa e su un talento che sta esplodendo.

Gli italiani vivono un momento radioso, e ci fa piacere sottolineare anche la grande crescita del nostro Franco Morbidelli, che ha chiuso quarto in Argentina, facendo meglio, per tutto il fine settimana, di un certo Fabio Quartararo, suo compagno di squadra in Yamaha.

Il rider capitolino, d’ora in avanti, dovrà dare prova di essersi meritato la fiducia della casa di Iwata, e continuando a correre in quella maniera, riuscirà sicuramente ad avere una sella anche per il prossimo anno. Chi deve dare di più sin da Austin è invece Luca Marini, che in questo inizio di stagione è stato bastonato da Bezzecchi, ed ora deve cercare di dare una svolta alla sua annata.

A questo punto, non ci resta altro da fare che gustarci un week-end che potrebbe fare da spartiacque, con tanti spunti d’interesse e molti rider che vogliono dire la loro. La Ducati è chiaramente il mezzo di riferimento, ed interromperne il dominio sarà un’impresa per i rivali. Dal Texas parte una vera e propria caccia.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP delle Americhe su SKY

Venerdì 14 aprile



Prove libere 1

Moto3 16:00

MotoGP 17:45

Moto2 16:50

Prove libere 2

Moto3 20:15

MotoGP 22:00

Moto2 21:05

Sabato 15 aprile



Prove libere 3

Moto3 15:40

MotoGP 17:10

Moto2 16:25

Qualifiche

Moto3 19:50

Moto2 20:45

MotoGP 17:50

Sprint Race

MotoGP 22:00

Domenica 16 aprile



Warm-up

Moto3 16:15

Moto2 16:30

MotoGP 16:45

Gare

Moto3 18:00

Moto2 19:15

MotoGP 21:00

Orari TV GP delle Americhe TV8

Sabato 15 aprile



Diretta su TV8 della Sprint Race

Domenica 16 aprile