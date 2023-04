Bagnaia si “sfila” dalla lista dei favoriti: poi arriva l’ammissione su Bezzecchi

Pecco Bagnaia ha preso parte alla conferenza stampa del GP delle Americhe, tenuta nel paddock di Austin. Ecco le sue parole.

La MotoGP approda sul tracciato di Austin, dove è in programma il terzo appuntamento stagionale. Il Gran Premio delle Americhe vedrà tra i protagonisti Pecco Bagnaia, che qui ha ottenuto una pole position ed un terzo posto due anni fa, ma senza mai riuscire a salire sul gradino più alto del podio.

L’unica affermazione della Ducati qui in Texas l’ha firmata Enea Bastianini lo scorso anno, ma sia lui che il re di Austin, ovvero il 7 volte vincitore su 9 edizioni, Marc Marquez, non saranno al via a causa dei rispettivi infortuni. Bagnaia dovrà comunque vedersela con una pattuglia di rivali molto agguerriti, a cominciare da Marco Bezzecchi.

La pista di Austin è una delle più difficili e tecniche del mondiale, dove può emergere la stoffa del vero campione. Il “Bez” deve difendere 9 punti dal grande amico, che in questo caso può diventare il suo più grande rivale. La conferenza stampa di Austin è stata molto interessante quest’oggi.

Bagnaia, ecco le sue prime parole ad Austin

Tra i protagonisti della conferenza stampa del giovedì di Austin non poteva mancare Pecco Bagnaia, ovvero colui che è ora costretto ad inseguire Marco Bezzecchi nella classifica mondiale. Il campione del mondo in carica deve recuperare dopo l’errore di Termas de Rio Hondo,

“Quanto sto guardando avanti? Ora ho imparato che il bagnato è molto scivoloso, stavo cercando di capire perché sono caduto con il team, ma non c’è stato un motivo particolare. Dobbiamo pensare a questo fine settimana, Termas de Rio Hondo è passato e dobbiamo guardare avanti“.

Pecco non vuole ancora pensare al campionato: “Non è ancora ora di pensare al campionato, era la prima volta che ero così veloce sul bagnato, pensavo solo a mantenere la calma e stavo cercando di allungare su Alex Marquez, ma non stavo forzando troppo. In ogni caso, sono caduto ma ora devo voltare pagina. Questa pista, ovvero Austin, è una delle mie piste preferite, credo che saremo più preparati rispetto al passato“.

La Ducati e Pecco si aspettano di essere ben più competitivi rispetto al passato: “I miei punti di forza e quelli della moto qui? Penso ai primi due settori, la moto quest’anno è più agile e quindi sicuramente va meglio nel primo settore. Lo scorso anno abbiamo faticato in gara a seguire gli altri perché perdevo molto tempo in frenata, ma credo che la nuova moto ci aiuterà qui“.

L’atmosfera di Austin piace a tutti e Bagnaia non fa eccezioni in tal senso: “Cosa mi piace di Austin? Amo l’atmosfera americana, è più rilassata ed io adoro stare qui. Ho mangiato un hamburger, adoro andare in giro, ma credo che tanti piloti amino stare qui. Se ho comprato stivali da cowboy? Ancora no, ma comunque è fantastico godersi questa atmosfera texana“.

Le circostanze potrebbero portare Bezzecchi ad essere il primo rivale del rider torinese, e l’amicizia, in quel caso, potrebbe passare in secondo piano: “Se Bezzecchi è un avversario? Tutti sappiamo che è un grande talento, però forse è troppo presto per cominciare a parlare di nomi dei rivali, siamo soltanto all’inizio della stagione. Neanche io voglio entrare nella lista dei favoriti, ci sono ancora 38 gare, il campionato sarà lunghissimo e dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare a lavorare. Se dovessi scegliere un rivale, preferirei uno dell’Academy e non uno esterno“.

“Marc ed Enea sono tra quelli da battere, ma è difficile fare pronostici. Il livello delle Honda non è lo stesso rispetto ad anni fa, mentre tutti gli altri sono cresciuti molto. Sarebbe stato più difficile per Marc essere dominante qui come in passato, sicuramente avrebbe lottato perché lui qui è al top, ma anche Enea soprattutto nella parte finale di gara lo scorso anno era nettamente superiore agli altri. Abbiamo due avversari in meno, ma la difficoltà di gara sarà comunque molto alta“.

“Come gestirò la rivalità con Marco e gli altri dell’Academy? Quando siamo a casa ad allenarci ci diamo una battaglia ancor più sporca, ma è grandioso sfidarci tra di noi. Abbiamo vinto le prime due gare in MotoGP, poi c’è Luca che ha fatto un podio nella Sprint Race in Argentina, è un gran momento per l’Academy. Abbiamo fatto tutti un grande passo in avanti in termini prestazionali, se collaboriamo quando siamo a casa possiamo essere davanti. Occorre essere intelligenti e fare battaglie pulite“.

Pecco ha poi confermato il suo gradimento verso il nuovo format, con la Sprint Race che ha aggiunto sicuramente del pepe alla competizione: “La mia idea sul nuovo format con la Sprint Race? A me piace, il sabato è la giornata più difficile del week-end e ci sono tante cose da fare tra pista ed incontri con i media. Dobbiamo abituarci a farlo, questo è chiaro, ma è così con tutte le cose nuove, e per il momento devo dire che mi piace“.