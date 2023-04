MotoGP, GP delle Americhe: cosa vedere, dove dormire e come arrivarci

La MotoGP si sposta ad Austin, dove si correrà il Gran Premio delle Americhe. Ecco tutte le info per chi vuole andare a vedere la gara.

Terzo appuntamento stagionale per la MotoGP, che in questo week-end fa tappa ad Austin, per il Gran Premio delle Americhe. Come vedremo in seguito, si tratta di un impianto spettacolare, moderno ed ultra-tecnologico. Da queste parti, sia il Motomondiale che la F1 regalano sempre spettacoli di altissimo livello, grazie alla conformazione del tracciato che fa la sua parte.

La prima notizia arrivata nelle ultime ore è relativa all’assenza di Marc Marquez, il quale non è ancora pronto per tornare in pista dopo l’incidente con Miguel Oliveira avvenuto in Portogallo, che lo ha tenuto lontano dalle corse anche in Argentina. Si tratta di un gran peccato per i fan, visto che il nativo di Cervera è sempre uno dei più attesi, che in passato ha vinto per ben 7 volte su 9 ad Austin in MotoGP.

La caccia è ovviamente alle Ducati, con il campionato che è comandato dal nostro Marco Bezzecchi, il quale guarda tutti dall’alto con i suoi 50 punti in classifica. Dietro di lui, a quota 41, c’è Pecco Bagnaia, che con la caduta in Argentina ha perso la leadership del mondiale, ma resta comunque il grande favorito.

Non ci sono novità riguardanti lo stesso Oliveira ed Enea Bastianini, i quali verranno rivalutati nei prossimi giorni. Per entrambi c’è la speranza di poter tornare in pista, ma va detto che non sarà facile vederli in gara già da questo fine settimana. La top class sta pagando tanti infortuni, ma tutti si augurano che questo inizio sfortunato lasci poi spazio ad una griglia completa in futuro.

MotoGP, quella di Austin una pista da brividi

La pista di Austin è una delle più belle dell’intero calendario della MotoGP, ed è stata aperta nel 2012 con il primo GP di F1. Il Motomondiale ha qui debuttato nel 2013, con Marc Marquez padrone assoluto con 7 vittorie su 9 gare disputate, lasciandone una ad Enea Bastianini e l’altra ad Alex Rins.

L’impianto misura 5513 metri, con una vasta serie di saliscendi ed un lunghissimo rettilineo sulla parte centrale, che di certo potrebbe fare il gran gioco della Ducati. L’obiettivo dei rivali è quello di porre un freno al dominio della casa di Borgo Panigale sulla MotoGP odierna, che non fornisce una valida alternativa ai siluri italiani.

Austin è un tracciato molto tecnico, con un primo settore molto veloce, mentre le altre parti sono alternanze tra rettilinei, curve medio-lente ed altre più rapide. Trovare un set-up corretto farà la differenza, anche se va detto che pure il meteo spesso dice la sua, visto quanto è variabile da queste parti.

MotoGP, cosa vedere nei pressi del tracciato

Austin è la capitale del Texas pur non essendo affatto la città più popolosa di questo stato, ed ha al suo interno molta storia e tradizione. Vi consigliamo da vedere, se vi doveste trovare in zona nel momento della gara ed anche con del tempo libero da spendere, alcune tra le cose più interessanti.

Il Campidoglio è uno dei posti più belli e ricchi di storia, così come lo Zilker Metropolitan Park, ma oltre a questo ci sono tanti altri parchi in cui camminare e godersi il verde e la natura. A proposito di storia, se vi trovate in zona non può mancare un salto al Bullock Texas State History Museum, così come al Barton Springs Municipal Pool.

Immancabile anche un salto nel centro storico della città, che vi sorprenderà per via del numero immenso di vialoni e, come detto, di aree verdi dove poter trascorrere del tempo. Insomma, si tratta di una città dalle mille risorse, tra le quali anche i classici rodei che sono parte integrante di questo stato così affascinante.

Dove dormire ad Austin

Ad Austin è stato organizzato un vero e proprio business attorno agli eventi motoristici. Come detto, la pista è stata inaugurata nel 2012, ed è per questo che vicino ad essa c’è un’ottima organizzazione. Dando un’occhiata sul web, possiamo riportarvi alcuni tra gli alberghi più vicini e convenienti per chi volesse alloggiare nei pressi della pista.

Uno dei più comodi è il Colton House Hotel, ma anche l’Hyatt Place Hotel è uno dei più gettonati. Per chi volesse restare ad una distanza non eccessiva dall’aeroporto, segnaliamo la presenza dell’Hampton Inn & Suites Austin Airport, ma è ovvio che ci sia da fare un discorso importante sul fronte dei prezzi.

Soprattutto quando gareggia la F1, questi sono luoghi poco economici, e sui vari siti web è possibile trovare ottime offerte per quello che riguarda vari appartamenti in affitto. In sostanza, se avete organizzato un bel viaggio di gruppo e volete godervi lo spettacolo delle due e delle quattro ruote, conviene dormire in una casa affittata.

Come raggiungere il circuito

Tramite la TX-130 N/TX è possibile raggiungere la pista di Austin dall’aeroporto della città texana in appena 10 minuti, massimo un quarto d’ora. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare l’impianto al numero di telefono +1 512 301 6600, ma va detto che la comodità è estrema.

Infatti, sono presenti numerosi vialoni che permettono di evitare lunghe code a causa del traffico, così come sono ottimi anche tutti gli impianti per i parcheggi. Uno dei problemi che possiamo segnalarvi è legato al meteo, visto che Austin è spesso soggetta a dei veri e propri acquazzoni che allagano i parcheggi.

Dopo le problematiche del 2015, sono stati costruiti nuovi settori dove poter posizionare la vostra auto, e c’è da dire che i miglioramenti non sono mancati. Tuttavia, occorre sempre sperare che il meteo sia clemente, perché se vi trovate immersi in una settimana tempestosa, sappiate che c’è il rischio anche di vedere sessioni o gare annullate.

Quello di Austin è comunque uno dei migliori eventi ai quali assistere, visto che si è immersi nell’America dei cow-boy, quella dei rodei e delle lunghe praterie texane. Lo spettacolo, sia in pista che fuori, è sempre assicurato, ed ora non vi resta altro da fare che prenotare la vostra magica avventura.