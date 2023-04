Marc Marquez, incubo senza fine: arriva un’altra notizia drammatica che getta i fan nello sconforto

Marc Marquez dovrà saltare anche il Gran Premio di Austin per il problema alla mano. Il centauro di Cervera ha soli 7 punti in classifica piloti.

La carriera di Marc sembra ormai avvolta da un alone di sfortune ed infortuni infiniti. Dal problema alla spalla destra dopo il crash a Jerez de la Frontera 2020, passando per la diplopia, a questo ennesimo episodio avvenuto in Portogallo, il #93 non sembra il pilota che un tempo aveva demolito diversi record in MotoGP.

Dal comunicato della Honda si evince che il periodo nero di Marc Marquez non è ancora finito. “Dopo un’ultima TAC, Marc Marquez e il suo team medico, guidato dal dottor Ignacio Roger de Oña, presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid hanno confermato che il primo metacarpo è ancora in fase di guarigione“.

“Dopo una stretta collaborazione con il Repsol Honda Team e HRC, tutti i soggetti coinvolti hanno deciso di lasciare che l’infortunio guarisca completamente ed evitare rischi inutili. Marquez continuerà a svolgere il suo programma di riabilitazione a casa per tornare in piena forma il prima possibile”. Una brutta tegola per l’otto volte campione del mondo, già out in Argentina.

L’errore di Marquez

L’infortunio di Marc è avvenuto nelle prime battute del GP di Portogallo. In curva 3 ha preso in pieno Miguel Oliveira. L’idolo di casa, all’esordio sull’Aprilia della squadra satellite RNF, è stato disarcionato dalla moto in una sequenza di immagini che ha lasciato tutti di stucco. Marc ha cercato subito di accertarsi delle condizioni del pilota portoghese.

Dalle tribune sono piovuti copiosi fischi. I replay hanno messo in chiaro che si è trattato di un errore impressionante dell’otto volte iridato. Oliveira non ha riportato conseguenze gravissime come rotture o altri problemi, ma dopo le contusioni è stato costretto anche gli a saltare la tappa di Termas Rio Hondo. Idem Pol Espargaró ed Enea Bastianini. In queste condizioni Bagnaia, già favorito numero 1, diventa a maggior ragione il pilota di punta del mondiale.

Ha commesso un errore sul bagnato, ma la Ducati sembra di un’altra categoria. Forse, anche questo aspetto, avrà fatto propendere per una tranquilla riabilitazione. Già in passato Marc ha forzato molto la mano, dopo il riacutizzarsi della diplopia o dei problemi alla spalla destra, aggravando il suo stato salute. Un’altra caduta sulla mano infortunata rappresenterebbe un rischio ulteriore.

Il ritorno in pista

La Honda ha bisogno del suo alfiere di punta, ma non è il caso di forzare. Non solo la Ducati sembra aver fatto dei passi in avanti, ma anche l’Aprilia è cresciuta in modo esponenziale. Per le case giapponesi è molto dura. Marc potrebbe balzare, nuovamente, in sella alla sua RC213V in occasione del GP di Spagna, quarto appuntamento stagionale in programma nel weekend del 28-30 aprile. E’ ancora in bilico la punizione del doppio long lap penalty al primo GP disponibile. In un primo momento la penalità sarebbe dovuta essere scontata in Argentina.

Dopo due giorni i commissari hanno deciso che, data l’assenza di Marc, sarebbe dovuta essere comminata per la prima tappa utile disponibile. Il team giapponese ha impugnato e che il Collegio dei Commissari ha trasferito alla Corte d’Appello della MotoGP la questione. Non si è ancora pronunciata ma lo farà nei prossimi giorni. La Honda ha svolto un test, tra l’altro per valutare le condizioni di Marquez.

Nel caso venisse confermata la sentenza per il Cabroncito sarebbe un enorme problema. Di fatto anche il quarto round sarebbe condizionato, perdendo la chance di lottare per le posizioni nobili della classifica. Due long lap penalty in Spagna renderebbero complicata anche una top 5. Dopo 3 stagioni part-time i problemi non sono ancora finiti e la stagione 2023 sembra già, in parte, compromessa.