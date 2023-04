Una Tesla ad un prezzo “quasi” stracciato? Questo è il modello che fa per voi

La Tesla produce modelli molto costosi, ma oggi parleremo di quella che tra le tante è la più economica. Ecco di quale si tratta.

Quest’oggi vi parleremo di un argomento molto dibattuto, che rientra nell’ambito dei prezzi delle auto elettriche. Questa tipologia di vetture, al giorno d’oggi, non conviene né in termini di spesa iniziale né per il risparmio sul rifornimento, visto che l’elettricità è a livelli altissimi. La Tesla è il top per ciò che riguarda le EV, ed oggi vi parleremo della meno costosa.

Partiamo dal presupposto che di full electric economiche non ce ne sono, ma la Tesla ha comunque prodotto un modello molto interessante che può essere considerato non troppo caro, e che ha al suo interno tante caratteristiche interessanti. Ecco qual è l’auto meno costosa della compagnia del grande Elon Musk.

Tesla, la più economica è la Model 3

La Tesla ha una gamma abbastanza vasta di modelli, e quella che costa meno di tutte è la Model 3, che può essere acquistata a partire da 41.490 euro. Sino a pochi mesi fa, l’auto era in vendita ad un prezzo di partenza superiore ai 45 mila euro, che però è stato tagliato notevolmente visto il calo delle vendite che si è registrato in numerose parti del pianeta.

Questo prezzo così inferiore al passato le ha permesso di entrare a far parte degli ultimi incentivi, cosa che può farla costare anche circa 38 mila euro se si rispettano tutti i criteri elencati. Insomma, si tratta di un prezzo tutto sommato fattibile, anche se non è di certo basso, per assicurarvi quella che è stata definita l’auto più tecnologica del pianeta, che ora andremo a scorpire.

La Tesla Model è entrata in produzione a partire dal 2017, e si tratta di una berlina a 4 porte di Segmento D, che è spinta da batterie agli ioni di litio ricaricabili. Secondo “AlVolante.it“, ci sono dei validi motivi per acquistarla, ma anche alcuni che la sconsigliano alla clientela.

Tra i pregi va registrato il comfort, con l’abitacolo super-tecnologico e del tutto digitalizzato che la fa da padrone, oltre all’ottima insonorizzazione esterna che permette di isolare dai rumori. Ovviamente, non essendoci motore termico, il silenzio è la caratteristica più peculiare di questa vettura.

Le prestazioni sono ottime, con le batterie e la parte elettrica che consente di avere un’accelerazione degna di una vettura da competizione. Molto capienti i due bagagliai, così come l’abitacolo che è una garanzia di ottima abitabilità, ma c’è da dire che anche i difetti non mancano.

Per i sedili posteriori si può far fatica in termini di accessibilità, visto che le porte risultano essere tagliate, cosa che costringe i passeggeri a dover abbassare la testa. Visti i grandi spazi che poi ci sono nell’abitacolo, era forse consigliabile evitare questa scelta sulle portiere e lasciarle in forma tradizionale.

Sono abbastanza scomodi i comandi che sono tutti posizionati nell’enorme display centrale, ed in base ai vari test drive che sono stati fatti sulla Model 3, in molti hanno sottolineato che non è facile orientarsi, soprattutto per chi è alle prime armi con questa vettura e con le nuove tecnologie di cui dispone.

Anche la plancia non ha esaltato la critica, e, come detto in precedenza, non ci sono abbastanza informazioni, che sono tutte alloggiate nel display centrale, che la fa da padrone praticamente in tutto all’interno del mastodontico abitacolo di questa vettura, che di sicuro rappresenta un passo in avanti sul fronte delle tecnologie.

Se siete interessati a provare l’esperienza di guida di una vettura elettrica, la Model 3 può fare al caso vostro, anche se è ovvio che si tratti comunque di una spesa notevole, soprattutto al giorno d’oggi. In futuro, arriveranno nuovi modelli che la rimpiazzeranno, ma la Model 3 sembra già una navicella spaziale.