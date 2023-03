Ennesimo disastro per la Tesla: terribile incidente in galleria

Per la Tesla non è di certo un momento fortunato, e dopo i problemi legati alle vendite spunta un nuovo crash. Ecco com’è andata.

Quello che sta vivendo la Tesla non è affatto un momento semplice, e questo per una serie di motivi. Prima di tutto, il 2022 è significato un netto ribasso in termini di vendite, e questo ha portato la compagnia di Elon Musk ad abbassare i prezzi per alcuni modelli, cosa che ora sta avvenendo anche in Italia.

La Tesla Model 3 è infatti entrata a far parte dei veicoli acquistabili con gli incentivi, ma è chiaro che per un colosso di questo tipo non ci siano poi troppi segnali così incoraggianti. Negli ultimi giorni, è accaduto un altro grave incidente, che di sicuro metterà sotto accusa questa tipologia di veicoli.

Le auto elettriche non sono le più amate dai cittadini, e se ci si aggiungono dinamiche di questo tipo, possiamo essere certi del fatto che la domanda non crescerà tanto facilmente. L’ultima follia è avvenuta a San Francisco, in California, e la causa è un pesante guasto che ha colpito una Model S.

Tesla, incredibile incidente in galleria per una Model S

Se credevate di aver visto di tutto riguardo ai problemi che possono causare le auto elettriche, quello che è accaduto a questa Tesla vi farà ricredere. La protagonista è una Model S, che in una galleria di San Francisco molto trafficata si è praticamente arrestata in mezzo alla strada, come potrete vedere dal video caricato sulla pagina Instagram “Supercar Fails” che abbiamo postato in basso.

Lo stop improvviso della Model S ha ovviamente colto in contropiede gli altri utenti della strada che si trovavano dietro di lei in quel preciso istante, causando un tamponamento a catena molto pericoloso. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma è chiaro che si tratta di un episodio su cui riflettere.

La polizia ha ovviamente interrogato il presunto colpevole, che però pare essere del tutto estraneo alle cause del crash. Infatti, una volta interpellato dalle autorità, colui che si trovava al volante della Tesla ha dichiarato di aver attivato il “Self Driving”, ovvero la guida autonoma, una delle tecnologie tanto decantate dalla compagnia di proprietà di Elon Musk.

Le National Highway Traffic Administration ha immediatamente aperto un’indagine su ciò che potrebbe essere accaduto, ed il produttore di auto elettriche potrebbe dover essere costretto a fornire delle spiegazioni in merito all’accaduto. Secondo l’ente che abbiamo appena nominato, questo tipo di vetture, dello stesso marchio, hanno causato il 70% dei 392 incidenti che hanno coinvolto sistemi avanzati di aiuti alla guida.

La guida assistita potrebbe essere messa sotto accusa

La Tesla potrebbe dover affrontare dei seri guai dopo l’ennesimo incidenti, che poteva avere delle conseguenze molto gravi ed ancor più pericolose di quanto non si sia visto in queste immagini. Il sistema di self driving, detto anche Autopilot da parte di questo costruttore, è stato introdotto già da qualche anno, ed il funzionamento, per chi si trova alla guida, è abbastanza banale.

Occorre infatti schiacciare un bottone e la vettura inizierà a guidare da sola, ma è chiaro che in certe occasioni sta anche nella discrezione del conducente capire se è il caso di attivarlo o meno. Tali tecnologie non sono ancora perfettamente pronte, ed è chiaro che c’è il rischio di incappare in qualche infortunio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supercar Fails (@supercar.fails)

La situazione è abbastanza preoccupante per il marchio americano, che dopo aver affrontato gli incendi e cose di quel tipo ha a che fare con un pesante problema a livello progettuale. Il video che abbiamo qui postato la dice lunga su ciò che è accaduto, ed è un monito importante per il futuro.