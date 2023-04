Bezzecchi, parole cariche di emozioni: Marco commuove tutti

Impresa storica di Marco Bezzecchi, che in Argentina si è preso la prima vittoria in carriera in MotoGP. Ecco le sue emozionanti parole.

Il sogno di Marco Bezzecchi si è finalmente realizzato, ed in quel di Termas de Rio Hondo è arrivata la prima vittoria in carriera in MotoGP, proprio sulla pista nella quale, nel 2018, vinse la sua prima corsa in assoluto nel Motomondiale in Moto3. Si è trattato anche del primo successo in assoluto per il Mooney VR46 Racing Team, che ha regalato l’ennesimo trionfo alla Ducati Desmosedici GP22, una moto che continua ad esaltarsi anche se vecchia di un anno.

Il “Bez” è stato a dir poco strepitoso ed a fare la differenza è stato lui in prima persona, anche considerando che Luca Marini, ovvero il compagno di squadra, non è andato oltre un ottavo posto che sicuramente non lo farà contento. L’errore di Pecco Bagnaia, caduto a 9 giri dalla fine, porta il rider riminese in testa al campionato del mondo per la prima volta in carriera con 50 punti, contro i 41 del campione del mondo in carica della MotoGP.

Bellissimo vedere papà Vito commosso nel box, a conferma del fatto che un risultato tanto inseguito per tutta una carriera è stato finalmente raggiunto. Bezzecchi è stato velocissimo sin dai test in questo 2023, arrivando terzo a Portimao, per poi giungere secondo nella Sprint Race di ieri qui a Termas de Rio Hondo.

Il Warm-up di questa mattina aveva dato delle sensazioni positive, visto che, proprio sul bagnato, visto che il #72 aveva ottenuto il miglior tempo con un gran distacco nei confronti dei rivali, facendo capire che poteva essere un contendente serio per la vittoria.

Bezzecchi, ecco le sue parole dopo la prima vittoria

Il trionfo di Marco Bezzecchi è stato davvero straordinario, in una tripletta Ducati che conferma il fatto che i nostri colori stiano vivendo un momento pazzesco nel mondo delle due ruote. La gioia del rider riminese, classe 1998, è stata incontenibile non appena tagliato il traguardo, così come dopo essere sceso dalla moto.

Ecco le sue prime parole: “Sono contentissimo, non ho parole. Onestamente, mi sono svegliato con una sensazione strana, sapevo che potevo essere veloce, ma non così veloce. Ero molto spaventato dal fatto che piovesse, perché di solito non andavo molto forte, ma oggi ho avuto un feeling incredibile sin dal primo metro del Warm-up. Ho parlato con la moto durante la gara, è stata dura, ma è stata una sensazione fantastica. Voglio ringraziare l’Academy, la Ducati, i miei amici, la mia famiglia ed i fan, tutti quelli che mi sono stati vicini“.

Bezzecchi è stato protagonista di una prova da fenomeno assoluto, ed ha poi commentato la sua vittoria ai microfoni di “”Dico la verità quando affermo che mi ero svegliato molto strano, ero quasi disperato dal fatto che pioveva perché con l’asciutto ero molto forte, ma poi è cambiato tutto. Nei primi 3-4 giri ho veramente goduto, poi per darmi conforto parlavo con la moto, è andata bene e sono contentissimo“.

“Il team mi ha avvisato di guidare abbastanza dolcemente, dicendomi della fetta di torta, che è un segnale che abbiamo da diversi anni. Ho tirato tutta la gara, cosa che mi aiuta a stare concentrato. Gli ultimi 8-9 giri li ho gestiti anche a livello di mappe di potenza, perché la gomma era andata giù a livello di prestazioni e tenuta“.

Marco è ora al comando del mondiale e può sognare in grande per il proseguimento di questa stagione, visto che sembra essere molto veloce su tutte le piste ed anche in condizioni diverse tra di loro: “Il fatto che sono primo nel mondiale? Mi è stato detto poco fa, non ci riesco a credere. Si tratta di un sogno che si avvera, anche se mancano tantissime gare alla fine del campionato. La gara di oggi è stata bellissima, sono molto contento e non riesco a descrivere le emozioni che ho dentro“.