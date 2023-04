MotoGP, Biaggi dice la sua su Marquez: sentite che pensa della penalità

Max Biaggi si è espresso sull’errore di Marc Marquez, lo spagnolo che ha mandato nel caos la MotoGP domenica scorsa. Ecco le sue parole.

La MotoGP ci ha regalato un inizio di stagione dalle mille emozioni in quel di Portimao, dove il trionfo è andato alla Ducati di Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica ha sfruttato al meglio la sua Desmosedici GP23, imponendosi nella Sprint Race sfruttando un errore di Jorge Martin all’ultimo giro, per poi tenere a bada l’Aprilia di Maverick Vinales alla domenica.

Chi ha stonato e non poco è stato Marc Marquez, protagonista di una vera e propria carambola di cui tanto si è discusso in questi giorni. Per l’entrata killer fatta ai danni di Miguel Oliveira, lo spagnolo è stato penalizzato con un doppio long lap penalty che dovrà scontare in Texas, tra due settimane, gara in cui dovrebbe tornare in pista.

La guida del fenomeno della MotoGP è stata messa sotto accusa sia dai colleghi che dalla stampa, con i rider rivali che chiedono maggior chiarezza e sanzioni più severe per questo tipo di comportamenti. Marquez sta soffrendo molto la crisi tecnica della Honda, che lo porta a prendersi un numero eccessivo di rischi quando va in pista.

Il nativo di Cervera è inoltre incappato nell’ennesimo infortunio, venendo operato alla mano destra per la frattura del primo metacarpo. Il periodo nero del pluri-campione non accenna a terminare, ed anche la gara sull’amato tracciato di Austin sarà compromessa da questa penalizzazione che pende su di lui.

MotoGP, ecco il parere di Max Biaggi su Marc Marquez

Della manovra di Marc Marquez ne ha parlato il mondo intero, non solo della MotoGP. C’è chi accusa lo spagnolo di non capire i rischi a cui sottopone tutti i colleghi quando va in pista, ed a questo punto c’è molto da riflettere. Anche Max Biaggi ha detto la sua su quanto accaduto, in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera“.

Ecco le parole dell’ex pilota di MotoGP e Superbike: “Marc ha fatto un brutto errore, ma è importante il fatto che lo abbia riconosciuto ed ammesso. Si è tratto di un brutto botto, ha fatto un erroraccio in quel frangente. La sanzione è stata giusta, in questa categoria fare due giri più lenti è come non gareggiare, soprattutto al giorno d’oggi“. Quello di Biaggi è stato un commento tutto sommato equilibrato e per nulla cattivo, al contrario degli altri che sono arrivati in questi giorni.

Un’opinione forse anche troppo generosa

Max Biaggi ha reputato sufficiente la penalizzazione che la MotoGP ha affibiato a Marc Marquez, che dovrà scontarla ad Austin a meno che la FIM non accetti il ricorso della Honda. La guida dell’otto volte campione del mondo è stata fin troppo aggressiva, ed alcuni hanno parlato addirittura di una gara di squalifica come punizione più corretta.

Tuttavia, il parere di un esperto pilota come il “Corsaro” è sempre molto interessante da ascoltare, e può dare una chiave di lettura diversa. Biaggi ha infatti definito la sua mossa come un erroraccio, ma stiamo pur sempre parlando di un vincente nato come Marc, che non è fatto per arrivare secondo, ma che è stato programmato per vincere.

La speranza è che cose di questo tipo non si ripetano in futuro, anche perché stavolta è andata anche fin troppo bene, ma con un angolo d’impatto leggermente differente Miguel Oliveira si sarebbe fatto molto più male. Ora siamo tutti in attesa di conoscere quella che sarà la decisione finale dei giudici, ma pare abbastanza chiaro che il nativo di Cervera dovrà scontare i due long lap penalty tra due settimane.