MotoGP, Marquez salta anche Austin? C’è lo spiffero che spaventa Honda

La MotoGP è di scena in questo week-end in Argentina, dove non c’è Marc Marquez. Il fratello Alex parla del suo possibile ritorno in Texas.

Il Gran Premio di Argentina rappresenta la seconda tappa stagionale per la MotoGP, e va detto che rispetto a Portimao la griglia dei partenti sarà già dimezzata. La prima vittima del fine settimana portoghese era stata Pol Espargaró, vittima di un terribile incidente nelle prove libere del venerdì, nel quale ha rimediato un trauma polmonare ed altre lesioni.

L’alfiere della KTM GasGas non sarà presente, con ogni probabilità, anche ad Austin, dove la MotoGP farà tappa tra un paio di settimane. Anche Enea Bastianini ha pagato caro il primo fine settimana stagionale, visto che nella Sprint Race è stato preso in pieno da Luca Marini, che ha sbagliato la staccata piombando addosso alla Ducati factory del rider riminese

La frattura della scapola destra, emersa dagli esami successivi all’impatto, ha portato subito il team a comunicare della sua assenza in Argentina, e per il Texas ci sarà ora da attendere l’esito dei prossimi controlli. Assenti anche Marc Marquez e Miguel Oliveira, coinvolti nel clamoroso crash della gara domenicale.

Il forfait del portoghese è stato annunciato a poche ore dall’arrivo in quel di Termas de Rio Hondo, mentre quello di Marquez era già stato ufficializzato lunedì mattina. Il fenomeno spagnolo si è procurato la frattura del primo metacarpo della mano destra ed è stato operato, ed ora si attendono notizie sul suo rientro.

Il nativo di Cervera è uscito con le ossa rotte in tutti i sensi dal fine settimana di Portimao, visto che si è scatenata una bordata di critiche contro di lui, sia dalla stampa che dai tifosi, ma anche dai suoi rivali. La sua entrata su Oliveira è stata a dir poco pericolosa, e ad oggi, non è ancora chiaro se e quando dovrà scontare una penalità.

MotoGP, Alex Marquez parla del rientro di suo fratello

Per il momento, il ritorno di Marc Marquez è previsto per il week-end compreso tra il 14 ed il 16 di aprile in quel di Austin, la sua pista preferita, dove la MotoGP farà tappa tra due settimane. Nella conferenza stampa in Argentina era presente suo fratello Alex, da poco tempo passato al Gresini Racing nel quale corre con la Ducati.

Lo spagnolo ha alimentato qualche dubbio sull’effettivo rientro dell’otto volte campione del mondo: “Il ritorno di Marc? Onestamente, non so se sarà pronto per rientrare già ad Austin, tra due settimane. Lo farà se starà bene e si sentirà in forma in maniera sufficiente. Ha saltato per ben due volte di fila la gara qui in Argentina, sono cose che, conoscendolo, di sicuro non gli possono far piacere. Deciderà in questi giorni“.

La MotoGP ha bisogno di un fenomeno come Marc, ma è chiaro che occorra trovare un equilibrio. Il suo modo di guidare è diventato sin troppo pericoloso, e la poca competitività della Honda lo spinge a rischiare fin troppo. A Portimao è andata davvero bene, perché un’entrata di quel tipo poteva avere conseguenze ben peggiori, sia per lui che per il povero Miguel Oliveira. A questo punto, è lecito attendere il responso dei prossimi controlli per capire se i due saranno in pista ad Austin, cosa che ovviamente si augurano tutti.

In questi giorni, sarà interessante capire come evolverà la vicenda del long lap penalty, che ad oggi Marquez dovrà scontare proprio in Texas. La Honda ha però fatto ricorso contro la FIM per la decisione presa dai commissari, e la battaglia è ancora aperta. Se la sanzione dovesse essere annullata, sarebbe una figuraccia non da poco per tutto il movimento.