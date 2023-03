Bagnaia, fiducia nonostante il 6° posto: svela il problema da risolvere

Giornata non facile per la Ducati e per Pecco Bagnaia in Argentina, dove per ora dominano le Aprilia. Ecco le parole del campione del mondo.

Il passo lo dettano le Aprilia nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Argentina, che si tiene sul tracciato di Termas de Rio Hondo. Da queste parti, Aleix Espargaró vinse uno spettacolare appuntamento lo scorso anno, regalando la prima vittoria in MotoGP alla casa di Noale. Deve inseguire, invece, Pecco Bagnaia, che non ha entusiasmato in queste prima due sessioni.

La Ducati appare, infatti, inferiore alle RS-GP su questo tracciato, ma visto ciò che accadde 12 mesi fa la cosa era abbastanza prevedibile. Aleix ha piazzato il miglior tempo girando in 1’38”518, con Pecco che si è preso ben 426 millesimi di distacco, senza risultare la prima Ducati in pista.

Infatti, alle spalle del battistrada c’è il compagno di squadra Maverick Vinales, mentre dietro la coppia spagnola ci sono Marco Bezzecchi e Luca Marini, sulle Ducati del Mooney VR46 Racing Team. Entrambi sembrano in ottima forma, con il “Bez” che per lunghi tratti del secondo turno è stato anche davanti a tutti, ma al quale è mancato quell’ultimo passo per reggere il ritmo delle Aprilia.

Bagnaia, come detto, non ha mai dato l’impressione di poter tirare il colpaccio in ogni situazione, come era invece accaduto in quel di Portimao, ma sappiamo che la Ducati tende spesso a fare dei passi da gigante tra il venerdì ed il sabato, per essere pronta in vista delle qualifiche e della Sprint Race.

Il campione del mondo in carica dovrà cercare di tirare fuori il massimo dalla sua Ducati, cosa che gli è spesso riuscita nel momento più importante. L’Aprilia ha forse qualcosina in più in termini di prestazione pura, ma sul passo gara la situazione si potrebbe equilibrare in maniera maggiore.

Bagnaia, ecco il suo commento alla fine delle prove libere

Pecco Bagnaia non ha avuto una giornata facile, pur mostrando un buon passo nei run fatti con le gomme usate, dove riusciva ad eguagliare il ritmo delle Aprilia. Le moto della casa di Noale hanno invece fatto una grossa differenza una volta montate le gomme nuove, ed è quello l’aspetto da migliorare per essere competitivi, soprattutto sul giro secco per la qualifica.

Ecco il commento del campione del mondo a fine giornata: “Non mi sento molto bene, ho la febbre ed ho vissuto un giorno molto strano. Per quello che riguarda il feeling con la moto, ho faticato parecchio al mattino, mentre nel pomeriggio le cose sono andate meglio sin dalle prime fasi, ma non siamo riusciti a fare dei run troppo lunghi“.

Bagnaia ha poi aggiunto: “Per quello che riguarda il ritmo, sono abbastanza contento del fatto che eravamo vicini alle Aprilia con le gomme usate, mentre ci manca un qualcosa quando montiamo quelle nuove, inoltre, non ho un buon feeling con l’anteriore, e dovremo sfruttare al massimo la mattinata di sabato per cercare di sistemare la situazione“.

Pecco resta comunque molto ottimista e non vuole darsi per vinto, ed ha concluso le sue dichiarazioni con una frase che lascia ben sperare i tifosi: “Se riusciremo a mettere a posto le cose che non ci hanno soddisfatto, sono sicuro che le cose andranno molto meglio e che riusciremo a giocarcela“.

Ci aspetta un fine settimana molto divertente e sicuramente meno scontato rispetto a Portimao, dove Pecco e la Ducati hanno dominato a livello di passo, anche se l’Aprilia di Maverick Vinales è rimasta comunque in lotta. Ad oggi, le moto della casa di Borgo Panigale non sembrano le favorite nei confronti con le rivali italiane, ma in poche ore e con il duro lavoro, la situazione può anche essere ribaltata.