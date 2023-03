Una Kia EV6 diventa di Lego: il video fa venire i brividi

Il progetto si chiama “Brick To The Future” ed è un’opera che esalta l’immaginazione ma anche un modello KIA che è già iconico

Si chiama “Brick To The Future” ed è un’iniziativa speciale che ha il marchio Kia e il potere dell’immaginazione come protagonisti, utilizzando un simbolo iconico del concetto stesso di costruzione immaginaria: i mattoncini della Lego.

Al centro della scena una delle auto più rivoluzionarie tra tutte quelle lanciate sul mercato negli ultimi tempi, la crossover cento per cento elettrica Kia EV6, premiata un anno fa anche con il titolo di Car of the Year 2022.

Oltre 800 ore di lavoro e 350 mila mattoncini Lego

La Kia EV6 che è stata però svelata in occasione dell’evento che si è svolto nei giorni scorsi a Milano era ancor più sensazionale del già rivoluzionario modello di serie, trattandosi di una versione realizzata in scala 1:1 con 350 mila mattoncini della LEGO.

Un’opera molto particolare e curata in ogni minimo dettaglio, considerato che sono stati riproposti fedelmente alcuni elementi originali che caratterizzano lo stile estremamente innovativo della EV6, come ad esempio i gruppi ottici, con la loro iconica firma luminosa e le raffinate forme inclinate.

Per la realizzazione di questa Kia EV6 in Lego è stata incaricata la BrickVision, azienda di Reggio Emilia fondata da Riccardo Zangelmi e primo e unico Lego Certified Professional italiano.

Zangelmi e il suo staff hanno impiegato più di 800 ore e 4 mesi di lavoro, arrivando tuttavia ad un risultato finale di grandissimo impatto e riuscendo ad elaborare anche un sistema di illuminazione funzionante, proprio per garantire a questo esemplare così originale la stessa e forte identità della EV6 originale.

Kia EV6: il primo tassello verso un futuro zero emissioni

EV6 è stato il primo dei 14 modelli 100% elettrici che Kia introdurrà sul mercato entro il 2027, sviluppata sulla nuova piattaforma E-GMP, riservata unicamente a veicoli zero emissioni, verrà a breve affiancata dalla sorella maggiore EV9, SUV dalle forme massicce con tre file di sedute e una batteria ancora più potente che riuscirà a garantire oltre 500 km di autonomia in modalità cento per cento elettrica.

“Il percorso intrapreso da Kia – racconta Giuseppe Bitti, Managing Director Kia– è sempre più condiviso e sentito. I numeri delle vendite e la percezione di un brand sempre più forte e attento alla sostenibilità ci spingono ad accelerare nella direzione presa. L’idea di Brick To The Future va in questa direzione, far sapere che costruire un mondo migliore è possibile, mattoncino dopo mattoncino”.

Dopo la presentazione ufficiale dei giorni scorsi nel cuore di Milano, il progetto Brick To The Future verrà esposta presso l’Headquarter di Kia Italia, prima di trasferirsi nuovamente per essere una delle protagoniste della prossima Design Week, sempre di scena a Milano, e infine portata a Roma presso la Kia Energy House.