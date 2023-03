Kia, diffuse le prime immagini della nuova EV9: linee super moderne

SUV cento per cento elettrico, dalle forme scultoree e le linee eleganti. Stessa piattaforma della più piccola Kia EV6.

Sono stati diffusi da Kia i primi video per quel che riguarda la prossima, e attesissima, EV9. Immagini che vanno ad integrare le foto spia circolate già alla fine dell’ultima estate.

SUV a trazione cento per cento elettrica, la EV9 rappresenterà il nuovo top di gamma della proposta del marchio coreano, con design innovativo ed una vocazione più che mai sostenibile. Un ulteriore passo in avanti, in tutti i sensi, verso l’obiettivo che Kia si è prefissato di diventare nei prossimi anni un sustainable mobility solutions provider.

Kia EV9: forme scultoree e grande personalità

Il teaser che mostra per la prima volta il profilo di Kia EV9 è stato distribuito in questi giorni sul canale Youtube “Kia Worldwide”, e come scritto qualche rigo sopra mette da subito in evidenza un profilo esterno moderno, con un frontale massiccio e linee eleganti ma anche immediatamente distinguibili.

L’equilibrio geometrico delle forme sottolinea il design scultoreo della vettura, sinonimo di stabilità su strada e grande personalità. Un ulteriore tassello che rafforza l’identità, e la modernità, della nuova EV9 è rappresentato dagli innovativi gruppi ottici, anteriori e posteriori, che emergono già in queste prime immagini.

Piattaforma E-GMP, la stessa della sorella minore EV6

In ultimo il nome, EV9, che rafforza la nomenclatura introdotta di recente da Kia per identificare la propria gamma elettrica, con la combinazione per l’appunto del prefisso EV (electric vehicle) e in questo caso il numero 9, che sottolinea il segmento del modello in questione.

Prima vettura in tal senso è stata la EV6, crossover urbano dalla grande personalità stilistica e tecnologica eletta Car of the Year nel 2022, che al pari di nuova EV9 è sviluppata sulla piattaforma E-GMP (Electric Global Modular Platform) realizzata specificatamente per veicoli zero emissioni.

La World Premiere della nuova EV9 è scadenzata in agenda per la fine di marzo, in quell’occasione il costruttore coreano svelerà ancora più nel dettaglio tutte le principali caratteristiche del design, esterno ed interno, della vettura, oltre che le principali informazioni tecniche e tecnologiche.