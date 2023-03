F1, Alonso campione del mondo: il dato accende la speranza

Vi sono predizioni destinate a far impazzare i fan di Fernando Alonso. Una curiosa equazione ha messo in primo piano un possibile trionfo nel 2023.

In un campionato, totalmente, dominato dalle Red Bull Racing il nome di Fernando Alonso rappresenta quell’evergreen che molti aspettavano al varco. Il passaggio in Aston Martin aveva fatto discutere al termine del 2022. Ancora una volta il rapporto con una squadra non si era concluso al meglio. Sebbene fosse tornato nel team francese con cui aveva vinto i due mondiali, lo spagnolo non aveva trovato quello che sperava.

Dopo aver festeggiato il novantottesimo podio della sua carriera in Alpine nella stagione 2021, dopo due anni lontano dal circus, l’asturiano ha subito clamorose sfortune nella passata stagione. Il duello interno con il francese Ocon è stato vinto dal giovane anche a causa delle numerose rotture dell’Alpine del #14. La maggior parte delle avarie tecniche erano capitate proprio a Fernando Alonso. Stanco dei continui DNF e del clima che si era creato in Alpine ha scelto di legarsi all’Aston Martin.

Dopo l’addio di Sebastian Vettel la squadra inglese era alla ricerca di un profilo di spessore da affiancare al solito Stroll. Il figlio del capo dopo aver patito il confronto con il tedesco è stato messo ancora più in difficoltà con l’arrivo di Fernando Alonso. Quest’ultimo, già dai primi test sulla AMR23, aveva lasciato intendere la soddisfazione che provava alla guida della verdona.

L’auto ad effetto suolo inglese ha conquistato due terzi posti nei primi due Gran Premi con l’asso spagnolo. Se nella prima gara il #14 ha dovuto sudare con sorpassi d’autore a Hamilton e Sainz, nella seconda tappa ha dimostrato di avere un altro passo rispetto alle Mercedes e le Ferrari. Il bicampione ha conquistato il suo centesimo podio a Jeddah. Una statistica curiosa ha annunciato che la prossima vittoria di Alonso potrebbe essere molto vicina.

Il dato su Fernando Alonso

Nella storia della Formula 1 solo sei piloti hanno raggiunto quota 100 podi in carriera. Fernando ha nel mirino straordinari campioni, ma c’è un aspetto molto interessante. Il podio 101 è sempre arrivato con un trionfo. Il primo a trasformare in vittoria il suo 101esimo podio è stato Alain Prost. Il Professore francese conquistò il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone nel 1993. In quell’anno Alain collezionò 12 podi e conquistò il suo quarto ed ultimo titolo.

Michael Schumacher ha celebrato il 101esimo podio ad Imola, in occasione del Gran Premio di San Marino della stagione 2002 con un grande successo davanti al pubblico amico. Anche in quel caso fu mondiale, il suo quinto in carriera. Lewis Hamilton ha raggiungo quota 101 podi nel Gran Premio degli Stati Uniti del 2016, festeggiando la P1. In quel caso il titolo fu vinto dal teammate, Nico Rosberg.

Sebastian Vettel, due anni dopo, condusse la sua Ferrari al primo posto nel Gran Premio del Bahrain 2018. Vittoria nel suo podio n.101. Idem fece anche Kimi Raikkonen, sempre in quell’annata con il suo 101esimo podio nel Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas. In quell’annata si incoronò Lewis Hamilton.

La speranza di Fernando

A questo punto Alonso potrebbe già festeggiare una vittoria, secondo la perfetta equazione, nella prossima tappa. In Australia la Red Bull, però, parte favorita. Dovrebbe accadere qualcosa di impronosticabile per vedere la verdona del numero 14 sul primo gradino del podio. Il bicampione ha dimostrato di essere in gran forma, ma non basta. Lo strapotere tecnico delle due RB Racing sembra, assolutamente, inscalfibile.

Va detto che l’Albert Park di Melbourne non è mai stata una pista favorevole per gli austriaci. Da quando la tecnologia ibrida è arrivata in Formula 1 il drink team non ha vinto né ottenuto pole position. Verstappen, nonostante abbia ottenuto gli ultimi due mondiali, non ha registrato P1. Può essere una iniezione di fiducia importante per lo spagnolo, sempre più nella storia della categoria regina del Motorsport.