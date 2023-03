Nuova Opel Grandland GSe: SUV elettrificato dal dna sportivo

Nuova Opel con powertrain plug-in hybrid da 300 CV, trazione integrale, batteria da 14,2 kWh e da 0 a 100 in poco più di 6 secondi.

Opel rilancia il suo top di gamma e presenta la nuova ed aggiornata generazione GSe, acronimo di “Grand Sport electric”, perfettamente in linea con la fase di transizione energetica che il mercato sta vivendo in questo periodo storico.

Modelli dinamici ed elettrificati, questa la lettura essenziale della proposta GSe di Opel, sviluppata in un primo momento con la Astra GSe a cui è seguita in ordine di tempo anche la Grandland Gse.

Soffermandoci su quest’ultima, presentata ufficialmente alla stampa proprio nelle scorse settimane, siamo a tutti gli effetti dinnanzi ad un modello pioniere dei SUV ibridi ad alte prestazioni, Opel Grandland GSe infatti è un mix riuscito ed azzeccato tra una guida sportiva e l’eleganza di una vettura premium.

Opel Grandland Gse: 300 CV di potenza elettrificata

Opel Grandland GSe presenta una powertrain plug-in hybrid che è la combinazione di un 1.6 turbobenzina da 200 CV e due motori elettrici, posizionati uno per asse e rispettivamente da 100 CV (motore anteriore) e 113 CV (motore posteriore). La potenza combinata è di 300 CV, con un consumo dichiarato di 1,2 l/100 km nel ciclo misto WLTP ed una coppia di 520 Nm.

La presenza dei due motori elettrici consegna una trazione integrale permanente, sinonimo di grande aderenza in qualsiasi superfice ed ottima reattività nelle partenze da fermo.

La batteria a servizio della Opel Grandland GSe ha una capacità di 14,2 kWh e permette alla vettura di percorrere fino a 63 chilometri in modalità cento per cento elettrica.

Tecnica ma, come scritto, anche e soprattutto dinamismo: Opel Grandland GSe scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 235 km/h.

Assetto specifico e design essenziale

Per avere un carattere ben più sportivo della versione standard, Opel Grandland GSe si affida ad una taratura specifica di sospensioni e sterzo, alla quale vanno aggiunti montanti McPherson all’anteriore e sospensioni multi-link al posteriore, oltre ad ammortizzatori più rigidi dotati della tecnologia KONI FSD che permette alla vettura di essere particolarmente reattiva in qualsiasi contesto di guida, pur mantenendo una buona stabilità di base tanto in autostrada quando percorsi più complessi.

Stilisticamente anche la Opel Grandland GSe si caratterizza per l’ormai acclamato design “bold and pure” della carrozzeria, con le sue forme pulite ed essenziali, sintetizzato in primis dall’Opel Vizor anteriore, la nuova identità grafica che accomuna tutte le ultime arrivate del marchio tedesco.

Altri elementi caratterizzanti dello stile GSe sono i cerchi in lega “Monza” da 19 pollici, il diffusore posteriore e l’emblema GSe sul portellone sempre posteriore. Opzionabile anche il cofano completamente nero.

A bordo della Opel Grandland GSe comodità e tecnologia

All’interno si segnalano innanzitutto i sedili sportivi rivestiti in Alcantara e con certificazione AGR che permettono una guida sportiva pur mantenendo in pieno comfort la colonna vertebrale di chi siede a bordo.

Rimanendo sui sedili, questi sono riscaldabili al pari del volante, due sistemi di assistenza che si sommano alla frenata attiva di emergenza, al rilevamento pedoni con allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata, il rilevamento stanchezza, il sistema di riconoscimento dei cartelli stradali, l’allerta angolo cieco laterale e la regolazione automatica della velocità con funzione di Start&Stop.

Sempre in tema di tecnologia, le manovre di parcheggio sono agevolate dal Parkpilot anteriore e posteriore, mentre il sistema Multimedia Navi Pro con interfaccia digitale da 10 pollici, e driver information display da 12 pollici, aumenta oltre modo il grado di connettività auto-passeggeri.