Opel rilancia la sportività GSe: arrivano i nuovi modelli

Arrivano le nuove Opel Astra e Astra Sports Tourer GSe. Un connubio tra dinamismo e tecnologia, all’insegna dell’elettrificazione.

Bentornata gamma GSe! Dopo aver già annunciato il ritorno del marchio GSe, da sempre sinonimo di alte prestazioni legate alle vetture di produzione Opel, il brand tedesco ha pubblicato le prime informazioni ed immagini dei primi due modelli che combineranno questo nuovo concetto di sportività legata all’elettrificazione: la nuova Opel Astra GSe e la nuova Opel Astra Sports Tourer GSe.

Partiamo col dire, e riconoscere, che siamo al cospetto di due vetture moderne, equipaggiate con tecnologia plug-in hybrid ed arricchite da prestazioni che sono ai vertici delle rispettive categorie, oltre che legate ai due lanci più importanti dell’ultimo anno del marchio tedesco, quello della station wagon Opel Astra Sports Tourer e della versione 5 porte di Opel Astra. Un connubio ottimale tra comfort di guida e maneggevolezza, ma anche con grande attenzione alla responsabilità ambientale.

“Le nuove Opel Astra GSe e Opel Astra Sports Tourer GSe sono le automobili ideali per lanciare il nostro nuovo marchio sportivo. E sono perfettamente in linea con la strategia di diventare un marchio completamente elettrico entro il 2028”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO Opel.

Le due Astra GSe: un concentrato di potenza e tecnica

Notevole la potenza di sistema, pari a 165 kW/225 CV e con una coppia massima di 360 Newton metri, i consumi di carburante nel ciclo WLTP si attestano sui 1,2-1,1 l/100 km e le emissioni di CO 2 sui 26-25 g/km.

La nuova Opel Astra GSe e la Opel Astra Sports Tourer GSe saranno in linea con i migliori modelli delle rispettive classi per partenza da fermo, accelerazione e velocità massima. Inoltre, le nuove vetture diventeranno nuovi punti di riferimento per coinvolgimento del guidatore. Rispetto alle gemelle Opel Astra, i modelli GSe migliorano in agilità e precisione, con una risposta immediata di sterzo, sospensioni e freni a qualsiasi comando del guidatore.

Telaio e taratura specifici per le due Opel Astra GSe

Il costruttore tedesco ha raggiunto una maneggevolezza orientata al conseguimento delle migliori prestazioni equipaggiando la nuova Opel Astra GSe con un telaio dedicato, ribassato di 10 millimetri. Rispetto alle dirette rivali, le nuove vetture garantiranno maggiore stabilità in curva, in frenata e durante la guida ad alta velocità in autostrada.

La taratura sportiva dello sterzo è specifica per le GSe, mentre le molle e gli ammortizzatori a olio delle sospensioni anteriori e posteriori sono impostati specificamente per garantire una guida dinamica e un ottimo livello di comfort. Gli ammortizzatori sono dotati di tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping), che permette di modificare le caratteristiche degli ammortizzatori in base alle frequenze.

Si possono avere caratteristiche degli ammortizzatori diverse per le alte e le basse frequenze, per un modo di guida sportivo con un contatto più diretto con la strada. Le impostazioni del’ESP sono esclusive per i modelli GSe, con una soglia di attivazione più alta per poter guidare in modo ancora più dinamico.

Opel: design “bold and pure” arricchito con dettagli GSe

Come abbiamo già imparato a conoscere nell’ultimo anno, la nuova generazione introdotta sul mercato di Opel Astra è il vero e proprio manifesto del nuovo corso stilistico “bold and pure” adottato dal marchio.

A questa essenzialità e purezza delle forme, per queste due nuove versioni, vanno aggiunti elementi stilistici della gamma GSe che conferiscono un aspetto ancora più risoluto. Il design dei cerchi in lega da 18” (ispirato dalla concept elettrica Opel Manta GSe), il paraurti anteriore e la fascia e il logo GSe sul portellone, non lasciano alcun dubbio sul carattere sportivo.

Nell’abitacolo interno, le ambizioni sportive sono evidenziate dai sedili anteriori rivestiti di Alcantara, riservati esclusivamente alla GSe, che rafforzano la reputazione di Opel nello sviluppo di sedili ergonomici grazie all’ormai acclamata certificazione AGR.

GSe: Grand Sport electric

La sigla Opel “GSe” era tradizionalmente l’abbreviazione di “Grand Sport Einspritzung”, come sulla Opel Commodore GS/E e sulla Opel Monza GSE. Ora GSe diventa il nuovo marchio sportivo e top di gamma di Opel, modificando il suo acronimo in “Grand Sport electric” ed unendo tra loro il piacere di guida e l’opzione di una mobilità a zero emissioni locali, ridefinendo il significato di prestazioni in linea con lo spirito dei tempi.