MotoGP, bruttissimo incidente nelle libere di Portimao: ecco la situazione

La MotoGP ha vissuto attimi di spavento per quanto accaduto a Portimao, dove Pol Espargaró ha avuto un brutto incidente nelle libere.

La stagione della MotoGP targata 2023 non è partita nel migliore dei modi in quel di Portimao, dove la giornata di prove libere è stata contraddistinta da tante bandiere rosse. Nelle due ruote questa, al contrario della F1, non è affatto una consuetudine, ma è successo qualcosa di molto brutto.

Lo sfortunato protagonista è Pol Espargaró, alfiere della KTM del team GasGas, compagno di squadra sino allo scorso anno di Marc Marquez alla Honda. Le sue condizioni non sono ancora chiare, ma pare che comunque non sia in pericolo di vita, in attesa di altre informazioni.

MotoGP, che spavento per Pol Espargaró a Portimao

La seconda sessione di prove libere della MotoGP ha visto l’esposizione di ben due bandiere rosse, la prima per un guasto al sistema di cronometraggio, la seconda per via di una caduta davvero spaventosa. Il protagonista è Pol Espargaró, ovvero il nuovo pilota del team GasGas che corre con le KTM.

Inizialmente, la regia della MotoGP ha inquadrato l’Aprilia del team RNF di Raul Fernandez che usciva di strada, ma senza alcuna conseguenza per il pilota. In modo abbastanza inspiegabile, è stata poi data la bandiera rossa, e tutti hanno pensato che si potesse trattare di un qualche problema legato alla moto ferma in pista.

La caída de @polespargaro el piloto esta consciente y aparentemente fuera de peligro #MotoGP pic.twitter.com/Qdv7tIplOQ — German Garcia Casanova (@germax33) March 24, 2023

Lo spavento ha colto poi tutti quando è stata inquadrata la KTM rossa del pilota spagnolo, con i piedi immobili a terra. In seguito, è arrivato il primo replay, che ci ha fatto vedere un brutto high-side della sua moto scaraventandolo a terra. La sensazione è che il mezzo lo abbia poi investito, ma poi è arrivata una comunicazione della direzione gara che ci ha parlato del fatto che Pol era cosciente. Vi aggiorneremo strada facendo.