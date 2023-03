MotoGP, Marquez con Stoner alla Honda? Incredibile retroscena

La MotoGP avrebbe potuto assistere ad una gran battaglia tra Marquez e Stoner, come affermato da Livio Suppo. Che rimpianto.

La Honda sta vivendo un momento durissimo nella MotoGP attuale, con il titolo mondiale piloti che ormai manca dal 2019 con Marc Marquez. Da quando il nativo di Cervera si è infortunato, in occasione del Gran Premio di Spagna del 2020, corso a Jerez de la Frontera, tutto è andato in malora, con la squadra diretta da Alberto Puig che ha vinto solo 3 gare in altrettante stagioni, tutte con il #93 nel 2021.

La situazione tecnica è abbastanza disperata, anche se per il 2023 sono attese grandi novità. Dalla Suzuki è arrivato un nuovo direttore tecnico, ovvero Ken Kawauchi, e dopo le prime gare della stagione è atteso il debutto di un telaio tutto nuovo, progettato e realizzato dalla Kalex.

Sarà interessante capire se la Honda potrà risollevarsi dopo i pessimi risultati dei test invernali, il che sarebbe positivo per la lotta al vertice, considerando che Marquez è ancora il pilota di riferimento per la MotoGP. La top class è accomunata da un grande rimpianto che risale a tanti anni fa, e che il vecchio boss della squadra giapponese ha descritto di recente.

MotoGP, Suppo su Marquez e Stoner assieme alla Honda

La Honda è in grande difficoltà, ma nella decade compresa tra il 2010 ed il 2019 si è presa nettamente il dominio sulla MotoGP. Dopo qualche anno di assenza dal titolo mondiale, considerando che l’ultimo era stato vinto nel 2006 da Nicky Hayden, i giapponesi tornarono al top nel 2011 con Casey Stoner, che in quell’anno non ebbe rivali.

Nel 2012 tornò davanti la Yamaha con Jorge Lorenzo, prima che Marc Marquez portasse a casa il titolo mondiale per sei volte su sette tra il 2013 ed il 2019. L’accoppiata formata dalla Honda ed il nativo di Cervera non aveva rivali nella MotoGP di qualche anno fa, con lo spagnolo che in tante occasioni ha avuto vita sin troppo facile grazie al suo talento.

Un punto su cui non si è riflettuto abbastanza è la possibile coppia che si sarebbe venuta a creare in Honda nel 2013 se Stoner non si fosse ritirato al termine dell’anno precedente. Su questo si è espresso Livio Suppo, all’epoca team manager della Repsol Honda HRC, che ha concesso un’intervista a “Men on Wheels“.

La volontà era quella di farli correre insieme, il che avrebbe portato alla rottura del contratto con Dani Pedrosa, ma ad un netto passo in avanti per lo spettacolo: “La nostra idea iniziale era quella di avere sia Marc Marquez che Casey Stoner in Honda per il 2013, sarebbero stati compagni di squadra. In quella stagione, Marc andava fortissimo, ma ha avuto la possibilità di sfruttare anche gli infortuni dei suoi principali rivali, ovvero Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa“.

Il rimpianto è forte per ciò che avrebbe potuto essere e che poi non si è realizzato: “Detto questo, si era già capito che era uno di quelli che nascono molto raramente a livello di talento. Se ci fosse stato Casey accanto a lui, sarebbe stato molto più difficile per lui fare ciò che ha fatto nel 2014, quando vinse 10 gare di fila, perché Casey era Casey. Quello che possiamo dire senza alcun dubbio è che un gran peccato, dal momento che i fan si sarebbero goduti un grandissimo spettacolo tra loro due in pista con la stessa moto“.

Va detto che Marquez è stato un fenomeno assoluto e che anche per uno come Stoner non sarebbe stato facile, ma è chiaro che la battaglia sarebbe stata molto più accesa. Purtroppo, l’australiano decise di appendere il casco al chiodo, e non sapremo mai chi avrebbe prevalso tra i due.