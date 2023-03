MotoGP, la Honda cambia tutto per Marquez: arrivà la moto rivoluzionata

Marc Marquez e la Honda sono di fronte ad un inizio di stagione di MotoGP in salita, ma sperano di rifarsi. C’è già il Piano B pronto.

Se c’è una casa che è uscita sconfitta dai test pre-stagionali della MotoGP, quella è sicuramente la Honda. Il marchio giapponese non ha fatto i passi in avanti in cui sperava Marc Marquez, che sia in Malesia che in Portogallo non ha mai trovato il ritmo necessario per giocarsela con i migliori.

A Portimao, la leggenda della MotoGP ha girato con due diverse specifiche della RC213V, ma gli ultimi aggiornamenti sono stati scartati tornando alla soluzione di Sepang. Questa non è affatto una buona notizia, perché le performance emerse un mese fa sulla pista malese non erano di certo esaltanti.

Tra poco più di una settimana si correrà il Gran Premio della Portogallo, ed è lecito non aspettarsi miracoli. Nelle ultime ore è emersa una notizia che potrebbe essere positiva, visto che la Honda si sta preparando ad un cambio radicale. Ecco cosa succederà tra poco più di un mese.

MotoGP, ecco cosa cambierà presto sulla Honda

La Honda è chiaramente il fanalino di coda in questa MotoGP, e Marc Marquez pare cosciente di questa triste realtà. L’otto volte campione del mondo dovrà fare i salti mortali, almeno nelle prime gare, per sperare di entrare in top cinque, mentre la vittoria appare un qualcosa di irraggiungibile a causa dei limiti tecnici della sua Honda.

Nelle ultime ore è emersa una novità abbastanza clamorosa, visto che la casa giapponese ha commissionato la realizzazione di un nuovo telaio alla Kalex, che lo produrrà in Germania. L’obiettivo è quello di portare una moto del tutto nuova entro il Gran Premio di Spagna, che si terrà a Jerez de la Frontera nel week-end tra il 28 ed il 30 di aprile.

Si tratta di una notizia che fa abbastanza rumore, visto che il modo di lavorare dei giapponesi ci aveva abituato a produrre sempre tutto in casa e senza mai pensare ad aiuti esterni. La crisi che la Honda sta vivendo in una MotoGP odierna così diversa dal passato ha portato a dei ripensamenti, e la speranza di Marquez è che qualcosa effettivamente possa cambiare presto.

La notizia del telaio che debutterà in Andalusia tra un mese e mezzo è stata riportata da “Speedweek.com“, per mezzo di Gunther Wiesinger. Sempre secondo tale fonte, in quell’occasione dovrebbe debuttare con la wild card Stefan Bradl, che guiderà la terza Honda ufficiale al fianco dello stesso Marquez e di Joan Mir.

Il primo maggio, sempre a Jerez de la Frontera, sono previsti dei test collettivi, ed è in quella occasione che i piloti factory potranno testarlo per la prima volta. Pa re che il telaio firmato Kalex sia già stato commissionato dalla Honda da diverso tempo, forse dopo i test di Valencia dello scorso novembre, ed è per questo che potrebbe fare un debutto così precoce. Infatti, il GP di Spagna sarà comunque uno dei primi della stagione, e se la cosa dovesse funzionare, il team di Alberto Puig potrà pensare di tornare in alto.

Prossimamente, si inizieranno a vedere i frutti del lavoro del nuovo direttore tecnico Ken Kawauchi, che in Suzuki ha ottenuto degli ottimi risultati, nella speranza che la HRC possa fornire a Marquez una moto di alto livello. Il Motomondiale ha bisogno del nativo di Cervera per ritrovare hype, in un momento in cui il disinteresse ha toccato vette mai raggiunte. Non ci si aspetta poi così tanto da Mir, il quale deve cambiare del tutto approccio alla guida dopo l’addio alla stessa Suzuki. Le prime gare porteranno ai verdetti.