Alfa Romeo, arriva il Suv elettrico nel 2024: forme da sogno

L’Alfa Romeo si prepara per lanciare il nuovo B-Suv che sarà anche elettrico nel 2024. Ecco come è stato immaginato il nuovo modello.

Il marchio Alfa Romeo sta lavorando in maniera importante riguardo al suo futuro, con nuovi modelli che sono in attesa di essere lanciati. Poche settimane fa è toccato all’ultimo restyling della Giulia e del Suv Stelvio per quello che riguarda la generazione attuale, ma presto cambieranno del tutto le carte in tavola.

Infatti, le prossime versioni dei due modelli top di gamma saranno soltanto elettrici, e dovrebbero vedersi nel 2025. La Giulia, in particolare, sarà la prima Alfa Romeo ad essere soltanto full electric, in quanto non ci saranno versioni con motore a benzina o a gasolio, e c’è tanta attesa a riguardo.

Prima di lei arriverà però la prima Alfa EV, e sarà il B-Suv che è in procinto di essere svelato. In realtà, dovremo attendere circa un anno prima di vederlo, ma è ovvio che l’hype per questo modello sia a livelli mai raggiunti prima. Ora vi porteremo alla scoperta dei suoi segreti più importanti.

Alfa Romeo, ecco come sarà il nuovo B-Suv del futuro

La grande novità attesa in casa Alfa Romeo per quello che riguarda la gamma dei prossimi anni è il B-Suv che arriverà nel 2024. Il modello, inizialmente, si sarebbe dovuto chiamare Brennero, ma il CEO Jean-Philippe Imparato, ha poi fatto sapere che non sarà questa la denominazione ufficiale, che ancora oggi non è stata rivelata.

Per il momento non si hanno notizie sulla data di presentazione, ma ci sono diverse indiscrezioni che parlano di marzo 2024 come data per l’unveiling. Non ci sono dubbi sul fatto che verrà prodotta nello stabilimento di Tychy di Stellantis in Polonia, e che verrà utilizzata la piattaforma CMP.

Secondo ciò che è stato detto in questi mesi, il B-Suv dell’Alfa Romeo sarà molto particolare a livello di design, e verrà particolarmente gradito da coloro che amavano la MiTo e la Giulietta degli anni scorsi. La lunghezza prevista è compresa tra i 4,20 ed 4,35 metri, e secondo quanto detto da Imparato in questi mesi, l’anima e le forme saranno molto sportive, nel pieno stile del marchio del Biscione.

La caratteristica principale di questa vettura sta ovviamente nella motorizzazione, che sarà infatti elettrificata. Si tratterà della prima Alfa disponibile con versione EV, anche se va specificato che ci saranno anche altre versioni con motore a combustione. Il prezzo dovrebbe partire da circa 29 mila euro per quello che riguarda l’auto a benzina, mentre è molto probabile che si vada sopra ai 40 per la full electric.

La grande attesa attorno a questo modello è giustificata proprio dal fatto che sarà la prima a zero emissioni, ed è ovvio che nelle sedi della casa di Arese ci sia molto fermento in questi periodi. Ricordiamo che sino ad inizio 2022, periodo di presentazione della Tonale, il marchio del Biscione non aveva, all’interno della sua gamma, neanche una vettura ibrida, ed ora si passerà quasi per direttissima al full electric.

Alcuni la vedono come una mossa rischiosa, altri meno, ma è chiaro che questo B-Suv può puntare molto in alto. L’obiettivo è quello di sfidare la concorrenza delle tedesche, ovvero la BMW, la Mercedes e l’Audi, ed i loro modelli migliori, considerando che sull’elettrico e sull’ibrido hanno comunque un bagaglio di esperienza superiore all’Alfa.

In questo video, pubblicato sul canale YouTube “Rons Rides“, avrete a disposizione un render molto interessante che riguarda il B-Suv elettrico di casa Alfa, anche se sulle forme ci sarà molto da scoprire nei prossimi mesi. Questo è sicuramente il modello più atteso degli ultimi tempi per quello che riguarda la casa italiana, ma c’è ancora un anno da aspettare prima di poterla ammirare.