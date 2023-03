Alfa Romeo, nuova Giulietta? Guardate come potrebbe essere

L’Alfa Romeo Giulietta è un modello molto amato, e c’è qualcuno che ne sogna il ritorno. Ecco quali forme potrebbe assumere in futuro.

Nel 2010, l’Alfa Romeo riportò in vita il nome della Giulietta, tramite l’immissione sul mercato di una berlina media compatta di Segmento C. La sua produzione è avvenuta nello stabilimento FCA di Cassino, ed iniziò nel dicembre del 2010 per poi terminare alla fine del 2020, ovvero soltanto poco più di due anni fa.

Questa vettura ha ottenuto un ottimo successo nel decennio in cui è rimasta negli showroom, ed è per questo che si vocifera della possibilità di vederla tornare in azione con un nuovo modello. Il piano futuro dell’Alfa Romeo è ben chiaro, e vede al centro dei progetti l’elettrificazione.

La volontà è quella di eliminare il motore a combustione entro il 2027, e per il prossimo anno è previsto il debutto del B-Suv che rappresenterà il primo modello EV della casa del Biscione. Questa vettura sarà anche a motore a combustione, e la prima elettrica completa sarà la nuova Giulia del 2025.

Per quello che riguarda la nuova Giulietta, si parla di un iniziale produzione del modello a combustione, per poi eliminare gradualmente questa variante e passare al full electric. Nelle prossime righe, vi riporteremo le indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni, e siamo certi che in molti sarebbero felici di rivedere quest’auto in azione.

Alfa Romeo, ecco come potrebbe essere la Giulietta

Le voci che parlano di un ritorno dell’Alfa Romeo Giulietta sono sempre più intense, a soli due anni dall’uscita della produzione della scorsa generazione. Sono diverse le indiscrezioni che la riguardano, e di cui ora andremo a parlare. Pare che la vettura riprenderà le forme del frontare del Suv Tonale, che sulle ultime creature del Biscione sta facendo scuola.

Sulla parte posteriore ci sarà la fascia luminosa integrata nel portellone, con l’arrivo anche di un differente spoiler che verrà rivisto rispetto al passato. Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, potrete farvi un’idea in base al render, anche se va chiarito che non si tratta di immagini ufficiali ma solo di un lavoro computerizzato basato sulle indiscrezioni che vi abbiamo riportato.

Vi starete sicuramente chiedendo se la nuova Alfa Romeo Giulietta, la cui realizzazione è ancora al vaglio, sarà a motore termico o elettrica. La gran parte delle voci parlano del fatto che inizialmente verrà realizzata a benzina, ma poi, gradualmente, questa versione sparirà per lasciare spazio soltanto alla EV.

Ci sono alcune indiscrezioni anche sul prezzo, che per quello che riguarda il termico dovrebbe essere compreso tra i 25 mila ed i 30 mila euro, come costo di partenza, ma è chiaro che gli optional e, soprattutto, la versione elettrificata, porteranno le cifre richieste per l’acquisto a livelli ben più alti.

Per il momento, potete farvi un’idea di questo ipotetico modello nel render che vi abbiamo qui postato, nella speranza che le forme finali ricalchino quanto mostrato in tale video. Infatti, la Giulietta è davvero splendida e molto elegante, proseguendo la tradizione del vecchio modello.