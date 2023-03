Vuoi una FIAT Panda o una Lancia Ypsilon? C’è una promozione super

Per chiunque voglia comprare una FIAT Panda o una Lancia Ypsilon c’è una promozione davvero impossibile da rifiutare. Ecco i dettagli.

Il momento attuale è pessimo per il mondo dell’automotive, con vendite in calo se non in crollo per la gran parte dei costruttori. Nella giornata di oggi, vi parleremo di una promozione molto conveniente, e che riguarda la possibilità di portarvi a casa una FIAT Panda o una Lancia Ypsilon.

Una delle formule più utilizzate ultimamente è quella del noleggio a lungo termine, dal momento che permette di avere una vettura spendendo cifre non troppo eccessive, per poi decidere, al termine del tempo previsto, se riscattarla o sostituirla con una più nuova. Le protagoniste di ciò che vi stiamo per raccontare, possono fare al caso di molti automobilisti.

Uno dei grandi problemi dell’automotive odierno sono i tempi di consegna lunghissimi, ma se volete una FIAT o una Lancia, sappiate che ora lo potrete fare spendendo pochi soldi ed attendendo solo poche settimane. Questa promozione può davvero essere un colpo da maestro.

Ecco la promozione per la FIAT Panda e la Lancia Ypsilon

Per il mese di marzo c’è una promozione da sogno pensata da Movenzia, società che si occupa di noleggi a lungo termine, e che riguarda la FIAT Panda e la Lancia Ypsilon. L’obiettivo di questa compagnia è quella di aiutare gli automobilisti a poter ottenere auto economiche ad un prezzo ancor più vantaggioso, soprattutto in un momento di grave crisi come quello che stiamo vivendo.

Come detto prima, soltanto per il mese di marzo c’è una promozione dedicata alle Hybrid City Car, e che permetterà di noleggiare una Panda o una Ypsilon. L’offerta prevede la possibilità di tenere la vettura per ben 48 mesi, 60 mila km e la possibilità di avere queste vetture con tutti gli optional compresi.

Inclusi nella rata mensile di soli 309 euro ci sono anche l’assicurazione RCA, la furto&incendio, la Kasco completa, l’assistenza stradale H24 e sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria. Come detto, il prezzo è di 309 euro al mese, senza alcun anticipo e con iva inclusa.

Per noleggiare per ben 4 anni una FIAT Panda o una Lancia Ypsilon non dovrete far altro che seguire queste semplici mosse:

Recarvi sul sito web della compagnia che si occupa della promozione; Compliare un modulo e specificare se colui che vuole usufruire dell’offerta è un privato o membro di un’azienda, inserendo tutti i dati che vengono richiesti; Dopo aver fatto tutto quello che abbiamo detto in precedenza, ci sarà soltanto da attendere ulteriori informazioni da parte degli addetti di Movenzia; L’ultimo passaggio è ovviamente quello di noleggiare effettivamente o la Panda o la Ypsilon. Un grande vantaggio, secondo quanto dichiarato, sta nel fatto che i tempi di consegna sono brevissimi, cosa non scontata di questi tempi.

Vetture comode per il traffico e molto affidabili

La FIAT Panda e la Lancia Ypsilon sono dei modelli ottimi per chi deve spostarsi soprattutto in città, e che fanno della loro affidabilità il punto di forza. Non per altro, la Panda è la citycar più venduta in Italia, mentre la Ypsilon è praticamente l’unico modello che il marchio italiano sta commercializzando in questi anni.

La Panda in particolare, sta per cambiare del tutto il proprio modo di essere, anche se punta ovviamente a mantenere un posto di rilievo come l’auto da città più apprezzata. Infatti, nei prossimi mesi arriverà la nuova versione, che sarà per la gran parte elettrica, ma con il chiaro obiettivo di diventare una EV fruibile da tutti. I marchi italiani vogliono continuare a fare la parte dei leoni sulle vetture di piccole dimensioni.