La FIAT Panda diventa un Suv? Ecco come potrebbe essere

C’è sempre più attesa per l’arrivo della nuova FIAT Panda, ed oggi vi proporremo alcune immagini della versione Suv. Ecco le sue forme.

Tanta attenzione sulla FIAT per i modelli che sono pronti ad uscire, e c’è da dire che il 2023 sarà molto interessante da questo punto di vista. Uno dei modelli maggiormente discussi del momento è la Nuova 600, che è il prossimo modello che sarà immesso sul mercato dalla casa di Torino.

Centrale, in questo discorso, è la Panda che è attesa per il secondo semestre dello stesso 2023, sulla quale si alternano diverse indiscrezioni. Infatti, dapprima si parlava di un modello che sarebbe stato solo e soltanto elettrico, ma invece pare che ci sia comunque spazio per alcune versioni con motore a combustione.

La FIAT è ormai lanciata nel mondo dell’elettrificazione, e l’obiettivo con la nuova Panda è molto chiaro. Cercare di creare una EV che sia acccessibile a tutti, visto che, ad oggi, la meno costosa sul mercato è la Dacia Spring, introvabile con una spesa inferiore ai 20 mila euro.

Visto il momento attuale del settore automotive, quella della casa di Torino potrebbe essere davvero una mossa intelligente, ma va detto che le prime indiscrezioni che circolano sul prezzo non parlano di un risparmio poi così esagerato. La cifra dovrebbe attestarsi tra i 15 ed i 18 mila euro, ma il prezzo finale sarà poi determinato dai vari optional.

Nel frattempo, sul mondo del web cresce l’attesa, ed oggi vi parleremo di una papabile quanto curiosa versione Suv della nuova Panda, che potrebbe nascere assieme a quella che avrà le forme di una citycar. Per il momento, si attendono conferme da Stellantis, ma le forme di questo piccolo crossover sono strepitose.

FIAT, ecco come potrebbe essere la Panda Suv

Ormai è noto da tempo che la nuova FIAT Panda potrebbe avere una sorta di doppia anima, dividendosi tra la versione citycar e quella legata alla dimensione del Suv compatto. Nel 2021, il modello attuale della casa di Torino ha raggiunto qualcosa come 112 mila immatricolazioni, confermandosi al top nel mercato italiano, anche se la Dacia è una concorrenza diretta e che non può non mettere a rischio il primato di questo veicolo.

La Panda 2023 potrebbe essere divisa in due diverse varianti, entrambe basate sull’architettura CMP della proprietaria Stellantis, e secondo il render che abbiamo pubblicato in basso, pubblicato sul canale YouTube “RorocaR“, avrà una versione elettrica, ma anche altre con motore a combustione, sia diesel che benzina.

Tutto ciò è ovviamente da verificare, ma è chiaro che attorno alle FIAT ci sia sempre un’attenzione mediatica molto elevata, visto il grande mercato che hanno per via della loro convenienza. Questo render si basa sulla concept car Centoventi, rilasciata lo scorso anno e che punta ad essere la base per le Panda del futuro.

Nel video qui postato, potrete farvi una piccola idea legata a questo Mini Suv, che ha già raccolto commenti molto favorevoli da parte degli appassionati. Nel frattempo, non ci resta altro da fare che attendere nuovi aggiornamenti dalla casa di Torino, sempre molto attiva nello studio del mercato.