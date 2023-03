Ferrari, mazzata per Leclerc: scatta la prima grande penalità

Una notizia pessima colpisce la Ferrari e Charles Leclerc. La centralina non è stata salvata ed il monegasco andrà in penalità a Jeddah.

In casa Ferrari piove sul bagnato, ed ora servirà davvero inventarsi qualcosa per salvare il salvabile. La guerra interna, che Frederic Vasseur ha cercato di negare in questi giorni, è davvero preoccupante, ma altrettanto lo sono i risultati sportivi che di arrivare, almeno per ora, non ne vogliono sapere.

Charles Leclerc si è ritirato in maniera incredibile nel Gran Premio del Bahrain, a causa di un guasto alla centralina che mai si era verificato al banco. Prima della partenza, quel particolare era stato sostituito, ma nonostante questo, anche il pezzo nuovo è andato a cedere di schianto.

Per la Ferrari è arrivata ora una pessima notizia, con Frederic Vasseur che ha annunciato ciò che tutti temevano. Il monegasco dovrà infatti indietreggiare nella griglia di partenza di Jeddah, visto che verrà montata la terza centralina. Il tutto, ovviamente, andrà a compromettere la sua gara.

Ferrari, 10 posizioni di penalità in griglia per Leclerc

Sembra incredibile, ma per la Ferrari e Charles Leclerc è la triste realtà: il monegasco dovrà scontare 10 posizioni di penalità sulla griglia di Jeddah, a causa del doppio problema alla centralina che lo ha colpito in Bahrain. Ciò significa che il pilota della Scuderia modenese, ben che andrà, potrà partire dall’undicesima posizione se dovesse mettere a referto la pole position al sabato.

La conferma è arrivata dal team principal del Cavallino, ovvero Frederic Vasseur, che durante la conferenza stampa ha detto: “In Bahrain, alla domenica, siamo stati vittima di due problemi uno al mattino quando abbiamo acceso la macchina e l’altro durante la gara, portando Charles al ritiro. Non è mai successo in passato, ma il guasto è capitato per ben due volte alla centralina, e mi auguro che ora tutto sia rientrato“.

Il manager francese ha poi gelato i tifosi della Ferrari: “Purtroppo però, a Jeddah dovremo scontare una penalità in griglia sulla macchina di Charles, perché siamo già oltre le due centraline concesse a stagione da questo regolamento“. Sembra incredibile, ma il boss del Cavallino ha detto chiaramente come stanno le cose.

La penalità in quel di Jeddah è molto rischiosa, perché partire in mezzo al gruppo rappresenta un rischio non da poco. Alcune indiscrezioni che ora vi riporteremo, parlano di una possibile penalità ancor peggiore, anche se per ora non c’è nulla di confermato. La situazione è fuori controllo.

Uno degli inizi più neri della storia del Cavallino

La Ferrari deve realmente porsi delle domande, perché andare in penalità alla seconda gara è davvero imbarazzante. Qualcuno parla anche del fatto che la Scuderia modenese potrebbe pensare di deliberare anche una terza batteria, in modo da partire addirittura in fondo al gruppo, ma evitando l’imbuto della prima curva che a Jeddah è sempre molto insidioso.

Si tratta di un gran peccato, perché le caratteristiche di questa vettura si potevano ben sposare con il tracciato dell’Arabia Saudita, ed ora il Cavallino potrà mandare a caccia di un colpaccio soltanto Carlos Sainz. Inoltre, le parole di Frederic Vasseur non è che siano state poi così positive, visto che ha parlato del fatto che si augura che ora sia tutto sistemato.

Le due settimane di passione che hanno fatto seguito al GP del Bahrain sembrano davvero interminabili, e dopo il caos interno, ora un’altra gara è compromessa. Charles Leclerc, arrivato a questo punto, dovrà cercare di compiere un’impresa per portare a casa i primi punti stagionali, mentre un finale a podio o una vittoria appaiono irraggiungibili.