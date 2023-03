Verstappen dubita della Red Bull? Le sue parole caricano la Ferrari

Max Verstappen è pronto al secondo round stagionale, che si terrà domenica prossima a Jeddah. Il campione non è sicuro di vincere.

Non c’è un attimo di respiro in questo avvio di stagione per il mondiale di F1 targato 2023. Dopo i test di Sakhir ed il primo appuntamento in Bahrain, la carovana si è già spostata a Jeddah, dove Max Verstappen vuole già provare la prima fuga. Il campione del mondo ha trionfato qui lo scorso anno, ma immagina un approccio diverso a questa edizione.

La Red Bull non ha più quell’enorme vantaggio sulla Ferrari sui rettilinei, che in Arabia Saudita rappresentano la maggioranza della pista. Verstappen è comunque il grande favorito visto il vantaggio che la RB19 ha sugli altri nei rettilinei, e sarà difficile per chiunque pensare di batterlo.

Verstappen, ecco le sue parole in vista di Jeddah

Max Verstappen non può che guardare con fiducia all’appuntamento di Jeddah, dove si disputerà il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il campione del mondo, nel corso dell’ultimo biennio, non ha di certo vissuto delle gare tranquille da queste parti, visti i duelli sino alle fasi finali in cui è stato coinvolto.

Nel 2021 dovette arrendersi alla Mercedes di Lewis Hamilton dopo una battaglia clamorosa, in cui i due si sono fronteggiati anche a suon di contatti e ruotate. Lo scorso anno, invece, ad avere la meglio è stato proprio il figlio di Jos, che riuscì a sconfiggere la Ferrari di Charles Leclerc per appena mezzo secondo.

La Red Bull del 2022 aveva un netto vantaggio sulla Rossa in termini di velocità di punta, mentre quest’anno il gap si è appiattito. Il Bahrain ci ha detto che le monoposto di Maranello sono state le più performanti sugli allunghi, anche se per ottenere questo risultato si è inficiata la velocità in curva ed il consumo delle gomme.

Verstappen si attende una sfida molto più accesa sul cittadino dell’Arabia Saudita, come ha dichiarato in queste parole riportate da “RacingNews365.com“: “Il circuito di Jeddah, dove correremo la prossima settimana, è del tutto diverso dal Bahrain. Ci sono molti rettilinei e curve veloci, e le gomme si usurano molto meno velocemente rispetto a Sakhir. Lì siamo stati molto bravi a gestirle alla perfezione, ma in Arabia Saudita sarà tutto diverso“.

“Cosa mi aspetto in termini di risultato? Sono sicuro che tutti saremo molto più vicini a Jeddah rispetto a pochi giorni fa. Per tutti noi è stato un ottimo inizio di stagione, era un qualcosa che di solito non ci era mai capitato ed iniziare in questo modo il campionato è una sensazione fantastica“.

La Red Bull aveva vinto la prima gara del campionato soltanto nel 2011 con Sebastian Vettel in Australia, in un mondiale che poi fu a senso unico e che lo vide chiudere i conti con diverse gare di anticipo. Verstappen può essere molto ottimista in tal senso, ma comunque non vuole festeggiare troppo presto.

“Per noi è stato tutto ottimo, siamo molto felici per come è andata ma è vietato deconcentrarsi e dobbiamo continuare a lavorare. Jeddah è una pista molto diversa, credo che saremo comunque veloci, ma la Ferrari è fortissima sui rettilinei, hanno fatto un grande passo in avanti da questo punto di vista rispetto allo scorso anno. Questo può essere un aspetto a loro vantaggio in vista di Jeddah, ma soltanto il tempo ci dirà come andranno le cose da quelle parti“.

La pista saudita è quella dove si raggiungono delle velocità medie altissime, ai livelli di Monza, ed i colpi di scena si possono sempre verificare visto che si parla di un cittadino. I muri sono vicinissimi, e possiamo aspettarci un fine settimana molto combattuto, in cui tutot può accadere.