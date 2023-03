F1, arriva la condanna a morte per la Ferrari: la stampa italiana è sicura

La Ferrari non avrà speranze di lottare con la Red Bull per questa stagione di F1, ed ora la stampa nostrana non ha alcun dubbio.

Il mondiale di F1 targato 2023 non poteva partire in maniera peggiore per la Ferrari, che pare davvero essere condannata ad una stagione da comprimaria. La Red Bull ha fatto un altro sport in Bahrain, e le parole di Charles Leclerc alla fine della sua gara sono state davvero inquietanti.

Il monegasco ha detto che le RB19 sono state di un’altra categoria, e che forse hanno trovato un qualcosa che le renderà inattaccabili in questa stagione. Il monegasco, come al solito, ha dato tutto, inventandosi una grande partenza che lo aveva portato a superare Sergio Perez, mettendosi subito a caccia del campione del mondo della F1.

Il sogno di dar battaglia all’olandese è durato mezzo giro, perché si è visto poi subito che il passo del leader della gara era di un altro pianeta. Dando un’occhiata alla colonnina dei distacchi, si vedeva benissimo come Verstappen guadagnasse almeno un decimo in ogni curva, per un gap di quasi un secondo al giro.

In seguito, c’era speranza nel fatto che le gomme Dure funzionassero meglio sulla Ferrari, ma proprio con le bianche è invece arrivato il tracollo. Leclerc non ha potuto nulla per difendersi da Perez, che con le Soft si è liberato del povero Charles dopo il primo pit-stop, ed il peggio doveva ancora venire.

Il ritiro per un guasto alla centralina è stata la ciliegina sulla torta, mentre l’altra Rossa di Carlos Sainz è crollata nel finale, cedendo il passo all’Aston Martin di Fernando Alonso e perdendo il podio, per poi resistere a fatica alla Mercedes di Lewis Hamilton. Peggio di così non poteva andare, e la stampa italiana ci è andata giù davvero pesante.

F1, la stampa italiana è sicura del dominio di Verstappen

Il mondiale di F1 2023 pare già essere finito, ed i media italiani sembrano essere certi del fatto che Max Verstappen non avrà la benché minima concorrenza. “Il Corriere dello Sport” ha posto l’accento sul fatto che la Ferrari non ha un buon passo gara, non ha l’affidabilità e che in qualifica si è dovuta arrendere senza montare l’ultimo set di gomme Soft sulla monoposto di Charles Leclerc.

Anche “La Gazzetta dello Sport” ha criticato duramente la Scuderia modenese, affermando come non sia possibile pensare di presentarsi alla prima gara in queste condizioni, senza neanche contare sull’affidabilità. Secondo “La Rosa“, Verstappen vincerà praticamente tutte le gare, e tutti gli altri saranno costretti a giocarsi il ruolo di terza forza.

Di questo avviso è stato anche George Russell, che è rimasto impressionato dal passo della RB19, che in questo mondiale non darà speranze a nessuno secondo il pilota della Mercedes. Va però detto che su questa F1 ci sarà e tanto da riflettere, visto che questi regolamenti hanno fallito in maniera davvero terribile, aprendo ad un altro ciclo tecnico di dominio assoluto.

La stampa italiana ha esaltato per tutto l’inverno una monoposto che sembrava dover essere eccezionale, e che invece va a casa dopo una cocente sconfitta. La Ferrari deve imparare a fare meno chiacchiere e più fatti, perché altrimenti si rischia sempre di alimentare brutte figure, come accaduto proprio questa domenica, deludendo i tifosi che si aspettavano qualcosa di importante.

Le prossime gare saranno fondamentali per cercare di capire se siamo di fronte ad un progetto del tutto fallimentare, o se si potrà fare qualcosa per cercare almeno di addolcire la pillola. La testa va subito alla gara di Jeddah, che tra meno di due settimane ci dirà molto delle speranze del Cavallino e di tutti gli altri.