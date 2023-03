Marc Marquez disperato dopo i test: le sue parole sono inquietanti

Dopo tanta attesa per l’inizio della stagione Marc Marquez è sembrato deluso. Al momento non potrà lottare per grandi traguardi.

Continuano le difficoltà in casa Honda dopo i test prestagionali svolti in Portogallo. Le aspettative alla vigilia erano molto elevate dato che Marc Marquez avrebbe voluto lottare per la sua nona corona. Il Cabroncito si era lamentato nel corso del finale del 2022 per avere a disposizione una motocicletta in grado di pareggiare la potenza della Ducati.

Ben 7 Desmosedici hanno terminato nei primi 8 posti, nell’ultimo giorno di test, sul tracciato dove si svolgerà il primo weekend della stagione. Le moto emiliane danno un’impressione di forza mai vista in top class. La Rossa è la squadra da battere da tre anni, avendo conseguito tre titoli costruttori di fila, ma solo nella seconda parte del 2022, con Pecco Bagnaia, hanno trovato l’equilibrio giusto. Marc Marquez ha osservato la crescita del torinese, profetizzando ulteriori soddisfazioni mondiali in futuro.

Se effettivamente, sin dai primi round, la Ducati dovesse dimostrare il vantaggio visto nei test in Malesia e in Portogallo rimarrebbero solo briciole per gli avversari. Marc Marquez ha sperimentato diverse soluzioni tecniche, ma ha escluso il nuovo telaio provato a Jerez de la Frontera dal collaudatore Bradl. Marquez fa la sua scelta sulla Honda: brutte notizie per il campione.

La Honda ha scelto di ingaggiare un altro campione del mondo come Joan Mir per avere un secondo alfiere di alto spessore. Entrambi sono rimasti insoddisfatti nei test prestagionali, ma la frustrazione non porterà lontano i due iridati. Nonostante tutti gli sforzi per non iniziare il 2023 con una mentalità negativa Marquez è consapevole che Pecco Bagnaia partirà da un vantaggio consistente, avendo la miglior moto del lotto.

Sofferenza in casa Honda

La nuova RC213V non sembra ancora aver trovato la quadra. Pur essendoci diverse novità tecniche sulla moto 2023 non vi sono stati passi avanti. Non si tratta di una rivoluzione totale, sia chiaro, ma i tecnici giapponesi sembrano aver perso lo smalto dei giorni migliori. Date le complicate premesse sorge difficile immaginare un miracolo nel primo round della stagione. MotoGP, Marquez in Ducati, matrimonio possibile? Messaggio dalla Rossa.

Marquez proverà a metterci del suo ma dovrà correre diversi rischi, anche solo per entrare in top 5. La questione è tutt’altro che banale, considerate le ultime tre annate da incubo. Il trentenne ha patito degli infortuni gravissimi. Con la quarta operazione alla spalla destra il pericolo numero uno adesso è rappresentato da un’eventuale brutta caduta che potrebbe riacutizzare la discopatia.

MotoGP, arriva l’appello di Marc Marquez

La maggiore preoccupazione per l’otto volte campione del mondo, per ora, deriva dall’aspetto tecnico della sua RC213V. Nessun rider della Honda può ritenersi soddisfatto al termine dei test. MM93, come riportato da Motorcycle.net, ha dichiarato: “Purtroppo alcune cose che speravamo di poter testare in pista non hanno funzionato come ci aspettavamo. Abbiamo guidato la stessa moto che abbiamo usato in Malesia. È vero che abbiamo leggermente modificato le impostazioni. Il mio team ha messo insieme un buon piano di test”.

“Abbiamo fatto qualche passo avanti e mi sentivo sempre meglio. Ho potuto lavorare un po’ sul mio ritmo, perché quando si testano anche cose nuove, è più difficile. Ma in questo momento per Portimao non possiamo pensare al podio o alla vittoria, dobbiamo pensare a quello che abbiamo. Dobbiamo anche vedere quali saranno le condizioni del vento e delle gomme. Se la gara fosse domani con queste condizioni potremmo lottare tra il quinto e il decimo posto”, ha confessato il #93.