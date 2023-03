MotoGP, Marquez in Ducati, matrimonio possibile? Messaggio dalla Rossa

La Ducati è la moto che tutti vorrebbero avere nella MotoGP odierna, ma Marquez è sempre il migliore. A Borgo Panigale hanno una certezza.

L’attesa per l’avvio della stagione di MotoGP 2023 è quasi terminata, ed in questo fine settimana si tornerà in pista per l’ultima sessione di test ufficiali sul tracciato di Portimao. C’è grande curiosità per capire quello che sarà il comportamento delle moto a due settimane di distanza dal Gran Premio del Portogallo che finalmente aprirà le danze.

Uno dei temi più caldi per la MotoGP odierna è quello legato al futuro di Marc Marquez, che cerca valide alternative ad una Honda sempre più in crisi. In tal senso, una risposta abbastanza netta è arrivata dalla Ducati, che sembra non avere dubbi su ciò che accadrà in futuro.

MotoGP, ecco le parole di Tardozzi su Marquez

Marc Marquez potrebbe terminare la propria carriera senza aver mai guidato una Ducati di MotoGP, ed un’ulteriore conferma è arrivata dalle parole di Paolo Ciabatti, il direttore sportivo della casa di Borgo Panigale. Il nativo di Cervera non sembra avere possibilità, mentre suo fratello Alex debutterà proprio quest’anno in sella alla moto italiana, ma con il Gresini Racing al fianco di Fabio Di Giannantonio.

Il manager della Ducati ha parlato molto chiaro alla stampa, assicurando che i talenti che ha in casa il marchio bolognese permettono di star tranquilli sia sul breve che sul lungo termine: “La Ducati non ha bisogno di un alieno come Marquez, il suo ce lo ha già in casa. Marc ormai ha trent’anni, noi abbiamo tanti piloti di cinque o sei anni più giovani su cui puntare anche per il nostro futuro, che hanno tanto spazio per crescere. Non penso che la Ducati abbia bisogno di Marquez e lo sto dicendo con il massimo del rispetto possibile“.

Ciabatti pare abbastanza sicuro del suo pensiero, anche se è ovvio che in MotoGP e nello sport in generale non si può mai essere troppo sicuri in queste situazioni: “Se riusciremmo a dirgli di no? Ovviamente, se lui ci chiamasse per parlarne non gli attaccheremmo di certo il telefono in faccia, ma penso che il tempo per firmare con Marc fosse perfetto qualche anno fa, adesso non più“.

Non vedere mai in futuro il più forte degli ultimi anni sulla moto migliore di oggi sarà un gran peccato per tutti gli appassionati, ed ora è chiaro che Marquez dovrà pensare a delle valide alternative se la Honda non gli fornirà una moto all’altezza, e non sembra essere proprio il caso visto l’esito dei test invernali.

Marquez dal no con Ducati alla ricerca di un’alternativa

Marc Marquez, dentro di sé, il sogno di andare in Ducati potrebbe averlo cullato in questi ultimi anni, nonostante le sue parole di fiducia estrema alla Honda. Il marchio giapponese non gli sta fornendo garanzie, e con il contratto che andrà in scadenza alla fine del 2024 c’è la seria possibilità di vederlo presto altrove, anche se non è che ci siano poi tutte queste occasioni nella MotoGP di oggi.

Qualche tempo fa, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Chicco Guidotti, il team manager della KTM, il quale ci ha detto “Mai dire mai“, spiegandoci che ad uno come Marquez non si può dire di no a prescindere. Con la casa austriaca c’è anche in comune lo sponsor Red Bull, per cui, anche sul fronte commerciale sarebbe un’ottima scelta.

Nel frattempo, il nativo di Cevera dovrà concentrarsi su un 2023 che si preannuncia molto complesso, con le Ducati tanto agognate che si preparano a dominare la scena. Lo spagnolo dovrà fare la differenza sulle piste che glielo consentiranno, sperando in un futuro che porti qualcosa di buono.