Marquez fa la sua scelta sulla Honda: brutte notizie per il campione

La Honda e Marc Marquez continuano a faticare durante i test di Portimao. Ecco cosa ha deciso lo spagnolo con i suoi tecnici.

Pare essere davvero notte fonda in casa Honda, con Marc Marquez che ha faticato enormemente anche nei test di Portimao. All’avvio della stagione di MotoGP targata 2023 sono rimaste meno di due settimane, con la Ducati che ha in mano un vantaggio tecnico ancor più ampio rispetto allo scorso anno.

Pecco Bagnaia pare poter fare ciò che vuole, ed ha anche un certo margine, almeno per ora, su Enea Bastianini. Le uniche rivali credibili sono le Aprilia, con la casa di Noale che è stata molto brava ad innovare su varie zone della moto, mentre tutti gli altri non sono riusciti ad essere altrettanto performanti.

Marquez ha provato due diverse specifiche di moto in questi giorni, per poi deliberare una scelta che non può averlo fatto felice. Infatti, gli aggiornamenti portati in Portogallo non hanno dato gli effetti sperati, ed ora ci sarà da rincorrere. Ecco gli scenari che ci sono nel team giapponese.

Marquez, si torna alla Honda dalle vecchie specifiche

La Honda si era presentata ai test di Sepang con ben quattro versioni differenti della RC213V da far provare a Marc Marquez. Considerando lo stile del nativo di Cervera, non si trattava di una cosa troppo anomala, visto che anche quando dominava, il #93 amava provare diverse configurazioni per trovare il bandolo della matassa.

La situazione è stata ben diversa in Malesia, visto che la Honda paga un gran gap dalla Ducati ed ha provato di tutto e di più per cercare di avvicinarsi. Dopo poche ore di test, Marc aveva deciso di abbandonare una delle configurazioni, concentrandosi sul lavoro con sole tre moto.

In questo fine settimana, sono andati in scena altri test a Portimao, sulla pista dove, tra meno di 14 giorni, si correrà il Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento stagionale. La Honda ha portato solo due specifiche di moto da far girare, una più simile a quella della Malesia e l’altra con diversi aggiornamenti, portati sulla base dei dati raccolti a Sepang.

Secondo quanto riportato da “Marca.com“, Marquez ed i suoi tecnici avrebbero scelto per accantonare la nuova specifica, usando quella vecchia. Si tratta di una notizia molto negativa, dal momento che non era di certo una moto adatta per sfidare Ducati ed Aprilia, il che significa che gli ultimi sviluppi non hanno funzionato.

Nel team di Alberto Puig sembra davvero non funzionare nulla, ed il nativo di Cervera ha già detto, in coro con Fabio Quartararo da casa Yamaha, che il gap dalle Ducati attualmente è di circa mezzo secondo al giro. Si tratta di un gap enorme, che neanche il talento e la classe di questi due campioni possono pensare di colmare.

Situazione molto frustrante per l’otto volte iridato

Si tratta di un momento davvero molto delicato per Marc Marquez, che si è visto sbattere anche la porta in faccia dalla Ducati negli ultimi giorni per un eventuale arrivo in futuro, viste le parole molto chiare di Paolo Ciabatti. Le cose vanno invece a meraviglia per suo fratello Alex, che con la Desmosedici GP22 del Gresini Racing è stato uno dei più veloci a Portimao.

Marc dovrà cercare di fare uno dei suoi miracoli, ma al momento non sembra essere proprio il caso di sfidare i primi della classe. Il distacco, infatti, pare addirittura aumentato, con la casa di Borgo Panigale che ha sviluppato alla perfezione una moto già di per sé eccellente, che ora non ha più difetti. La Honda e la Yamaha, invece, stanno brancolando nel buio.

Le moto giapponesi sono troppo indietro sul fronte aerodinamico, ed anche in termini di potenza, seppur più vicini in termini di top speed, vanno a pagare molto in fase di erogazione in uscita dalle curve. La situazione è critica per la HRC, che nonostante il duro lavoro fatto in inverno non è riuscita a chiudere il gap, ed ormai il tempo è scaduto.