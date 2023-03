Auto da corsa, si possono truccare con il NOS? Ecco come funziona

Lo abbiamo visto nei film di Fast and Furious, ma di quanto cambiano realmente le prestazioni di una sportiva con una bombola di NOS? Scopriamolo insieme.

Quante volte abbiamo visto i protagonisti della saga di Fast and Furious sfidarsi a colpi di NOS. Di sicuro si è trattata di una genialata che ha favorito non poco i creatori di una serie cinematografica storica. Il boost di potenza supplementare è stato anche adottato nei videogame, dandoci l’impressione di quello che può generare sul dritto una scarica di NOS.

Dall’arcade videoludico alla realtà, però, il passo non è così breve. Il NOS dalla formula chimica N2O è un gas che consente di attivare un turbo per mezzo di un pulsante che, solitamente, si trova accanto al cambio. Il protossido di azoto è una molecola che è stata associata al mondo delle corse clandestine dagli anni 2000, sebbene sia un gas conosciuto sin dal 1800 e che fu utilizzato principalmente come anestetico in ambito medico.

Dopo essere stato usato negli interventi in sala operatoria è stato poi inserito nei motori di alcuni aerei della Prima Guerra Mondiale, favorendone le prestazioni. Dal cielo alla strada il NOS è usato in America nelle gare dragster, non essendo illegale in alcune aree degli Stati Uniti dove è consentito per particolari scopi. Auto elettriche, dato scioccante: in Italia è un massacro.

Il NOS è illegale in Italia

Il funzionamento è meno complesso di quello che si può immaginare. Il montaggio della bombola all’interno del veicolo è il primo step. Iniettato all’interno della camera di combustione del motore a 300° circa il protossido di azoto si divide in azoto e ossigeno. Nella fase della combustione è disponibile più ossigeno che consente ad una quantità maggiore di benzina di essere bruciata, portando al motore una maggiore potenza.

Può sembrare tutto molto figo, ma nasconde anche delle insidie da non sottovalutare. Il NOS dura qualche secondo e mette a dura prova il funzionamento classico del motore, accelerando di fatto quello che è il processo normale di combustione. L’auto schizzerà se usato in moto appropriato, tra la seconda terza marcia, proprio come un turbo. Oltre ad essere rischioso per l’affidabilità del mezzo può comportare anche una pericolosa esplosione. Auto elettriche, quali sono le più economiche? Non ci crederete.

Il NOS viene stoccato all’interno di apposite bombole in forma liquida, finendo per essere vaporizzato a causa di un processo di abbassamento della temperatura dell’aria. Tutto ciò consente una maggiore presenza di ossigeno all’interno della camera di combustione. Evitate di fare come Dominic Toretto in F&F. Dura poco il boost e rischiate tanto. Per i motivi suddetti vi sconsigliamo di montarlo sul vostro bolide.