Auto elettriche, dato scioccante: in Italia è un massacro

Vi siete mai chiesti quanto costa ricaricare le auto elettriche? Da una classifica sul costo della ricarica di una EV in Italia è emerso un dato clamoroso.

Le auto elettriche hanno ancora una fetta di mercato molto bassa alle nostre latitudini. La mancanza di una valida rete infrastrutturale sul nostro territorio, unita al costo da capogiro delle EV, sta portando l’Italia a rimanere indietro rispetto ad altre realtà europee. Se sarà un bene o un male lo scopriremo solo vivendo, ma per chi ha scelto una macchina full electric c’è una spiacevole constatazione da fare.

Secondo un report effettuato da Switcher.ie il costo di un ricarica di un’auto elettrica in Italia è tra i più cari in assoluto. Si pensa sempre ad un mega risparmio sul lungo periodo, ma con l’innalzamento dei costi dell’energia è risultato chiaro che ora una ricarica già non è più a buon mercato, come qualche tempo fa. Auto elettriche vietate: arriva la norma controcorrente.

L’Italia è la quarta nazione in cui una ricarica costa di più, seguita solo da Germania, Belgio e Danimarca. Superfluo ribadire che le condizioni economiche dei 3 Paesi sopracitati sono molto diverse rispetto a quelle attuali del Belpaese. I 3 anni di pandemia e la crisi economica, acuita anche dall’invasione russa in Ucraina, hanno spinto i prezzi della vita in generale, anche dei beni di prima necessità, a cifre clamorose.

L’inflazione ha toccato vette impensabili negli ultimi mesi, portando a delle conseguenze anche per gli automobilisti. Chi guida, quotidianamente, un’auto a benzina o diesel sa bene a quanto sono arrivati i pieni dal benzinaio. In molti hanno pensato che la soluzione fosse investire, magari con qualche ecobonus, sull’acquisto di una macchina a batteria. Ma costa ricaricare un’auto full electric in Italia?

Auto elettriche, prezzi da capogiro

I 10 Paesi, secondo lo studio di Switcher.ie, in cui si risparmia di più, a partire dal basso sono: il Montenegro, l’Ungheria, l’Albania, la Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina, la Turchia, la Serbia, la Georgia, il Kosovo e i Paesi Bassi. Pensate che nei Paesi Bassi, sostanzialmente, 100 km costano in media solto 0,80 euro, ossia un prezzo medio della ricarica di 2,74 euro.

I 10 Paesi più cari sono: la Romania, la Svezia, Cipro, l’Irlanda, la Repubblica Ceca, la Spagna, l’Italia, la Germania, il Belgio e infine la Danimarca. L’Italia, quindi, è ai piedi del podio di questa speciale classifica “green”. Nel nostro Paese per percorrere 100 km servono di media 5,54 euro, il costo medio di una singola ricarica è di 18,89 euro. Auto elettriche, quali sono le più economiche? Non ci crederete.

In Germania il costo medio è pari a 19,89 euro, in Belgio è di 20,48 euro e in Danimarca, in media, si spende la cifra record 27,65 euro. Questi dati, probabilmente, saliranno nei prossimi anni. Molto dipende dal tipo di contratto siglato con il fornitore privato. E’ possibile anche strappare una buona offerta, nulla è regalato in questo Paese. Alle colonnine pubbliche, utilizzando tariffe a consumo, i costi possono essere molto sostenuti.