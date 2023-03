Ferrari prepara un modello da sogno: le immagini parlano da sole

La Ferrari sta effettuando dei nuovi test sulla SF90 Stradale Versione Speciale, sulla quale spunta un’ala posteriore. Ecco tutti i dettagli.

Quando sta per uscire una Ferrari nuova c’è sempre grande attenzione mediatica, vista la bellezza e l’unicità di questi modelli. Ricordiamo ciò che è accaduto nell’ultimo biennio che ha preceduto l’uscita del Suv Purosangue, che sin dal suo unveiling ha diviso i fan del Cavallino. Nelle ultime ore, sono state diffuse immagini eccezionali della prossima supercar, che ora scopriremo.

Si tratta, con ogni probabilità, della SF90 Versione Speciale, che è un’evoluzione del modello che uscì nel 2019 per omaggiare il novantesimo compleanno della Scuderia modenese. La sensazione è che stavolta la Ferrari si sia veramente superata, tirando fuori un capolavoro sotto ogni punto di vista. La trovata pare davvero geniale.

Ferrari, la SF90 Versione Speciale tira fuori l’alettone

La Ferrari SF90 Stradale Versione sarà la Rossa non da pista più potente della storia. Per adesso, si hanno poche informazioni tecniche ufficiali, ma è abbastanza chiaro che il motore sarà un V8 biturbo unito a ben tre motori elettrici, e tutto il powertrain dovrebbe sprigionare un qualcosa come oltre mille cavalli nella sua totalità.

La sensazione è che a Maranello abbiano deciso di spingere nelle due cose più importanti delle supercar moderne, ovvero il motore e l’aerodinamica. La parte del propulsore è stata ulteriormente potenziata rispetto alla versione base che uscì nel 2019, ed è già stato affermato che le tecnologie che sono state usate derivano dal progetto F1.

La questione downforce è al centro del progetto, vista l’apertura presente sul cofano anteriore. Secondo gli esperti, si tratterebbe dell’S-duct, direttamente derivato dalla F1, in particolare, da un concetto che fu introdotto proprio dalla Ferrari. La F2008, 15 anni fa, si presentò al via del Gran Premio di Spagna con un vistoso buco sul cofano, con l’obiettivo di raccogliere aria e di farla convogliare verso il fondo della vettura.

Tale soluzione è usata ancora oggi da varie vetture, ed a Maranello hanno deciso di sfruttarla anche sulla SF90 Stradale in Versione Speciale, che uscirà ad inizio 2024. Di questa vettura si parla tantissimo, ed ora è arrivato un aggiornamento importante, che, se confermato, potrebbe rivoluzionare i modelli stradali del Cavallino.

In un video caricato sul canale YouTube “Varryx“, si vede un curioso prototipo in livrea camouflage che si aggira per le strade di Maranello e di Fiorano, e dando un’occhiata più attenta, si capisce che stiamo parlando della SF90 Stradale VS. A colpire il nostro sguardo è sicuramente il vistoso alettone posteriore, oltre ad un profilo estrattore davvero estremo.

La parte del retrotreno è un’opera d’arte per chi osserva, ma ora ci sarà da capire se questo alettone posteriore verrà utilizzato solo nei test o se poi ci sarà una conferma anche sul modello definitivo. Le immagini di questo capolavoro parlano da sole, ed ora non vi resta che farvi un’idea della nuova supercar di Maranello tramite questo video. C’è grande hype in vista della presentazione, attesa per l’ultimo trimestre di questo anno.