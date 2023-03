Clamoroso incidente tra due Ferrari: è una vera “tragedia”

La follia umana non ha limiti, e due Ferrari sono state protagoniste di un terribile crash che poteva avere conseguenze devastanti.

La Ferrari è la supercar per eccellenza, il marchio che tutti vorrebbero possedere per poterla sfoggiare in strada. Quando però si acquistano delle vetture di queste prestazioni, bisogna anche essere coscienti dei rischi che si corrono, perché le alte performance possono risultare anche letali.

Per fortuna dei protagonisti di questa vicenda, le cose sono andate nella maniera migliore in termini di lesioni fisiche, ma vi assicuriamo che ciò che vedrete non vi lascerà indifferenti. Un incidente di queste proporzioni, infatti, si vede molto di rado e poteva finire ben peggio senza dubbi.

Ferrari, due le vetture distrutte in un crash spaventoso

Un qualcosa di assolutamente folle è avvenuto ad Osimo, in provincia di Ancona, dove due Ferrari sono state coinvolte in uno spaventoso incidente che è stato ripreso da alcune telecamere a circuito chiuso. Le riprese, ovviamente fisse, sono state ottenute grazie ad una camera posizionata in una casa, da cui si può vedere in maniera molto chiara ciò che è accaduto.

Le due vetture affrontano una curva a gomisto a tutta velocità, ed è ovvio che anche una supercar dall’alto carico aerodinamico come quella prodotta dalla casa di Maranello non potesse pensare di tenere la strada in quel punto. Entrambe le Ferrari, proprio mentre cercano di girare verso sinistra, partono per la tangente, con risultati devastanti.

Per fortuna dei due folli che erano al volante, la recinzione della casa di fronte alla strada non era in cemento armato, ed il contatto delle ruote con l’erba, unito con l’altissima velocità, fa schizzare entrambe le supercar in aria, per poi carambolare contro la siepe e finire distrutte.

Come riportato da “ANSA“, l’incidente è avvenuto ad Osimo sabato 4 marzo, all’incirca verso l’orario di mezzogiorno. Il luogo del crash è via Molino Mensa, un nome che i protagonisti di questa follia ricorderanno a vita, anche perché, in un certo senso, si può parlare di un vero e proprio miracolo.

Infatti, i due proprietari sono scesi dalle vetture e non hanno riportato ferite gravi, anche perché gli standard di sicurezza di queste supercar sono ormai a prova di bomba. Non è facile stabilire a che velocità andassero le due auto in quel momento, ma a giudicare dalle immagini, si può parlare di una spinta che era attorno ai 150 km/h.

Coinvolte una SF90 Stradale ed una F12 Berlinetta

Le Ferrari coinvolte erano due, una SF90 Stradale di colore rosso ed una F12 Berlinetta blu. Il valore complessivo si attesta attorno ai 700 mila euro, il che fa ben capire quanto grosso sia stato il danno anche a livello economico. Secondo quello che ha riportato il “Corriere Adriatico“, pare sia già nota anche l’identità di chi era in macchina al momento dell’impatto.

Sulla SF90 Stradale c’era un 58enne olandese, mentre sulla blu due persone provenienti dal Belgio, un 47enne e la compagna di 38 anni. Sempre secondo le prime indiscrezioni, si tratta di alcuni amici che erano in villeggiatura a Recanati, ospitati da un imprenditore che ha casa in quelle zone.

Ovviamente, i due non se la passeranno molto bene, perché il limite in quel tratto è di circa 50 km/h. Le immagini testimoniano che la coppia di auto stava procedendo a velocità folle, ed oltre ad una multa salatissima, che visto il conto in banca non sarà un gran problema, ci sono gli estremi anche per andare sul penale.

In questo video, caricato sul canale YouTube di “Supercar News“, si può apprezzare al meglio tutta la dinamica dell’incidente, ed immaginiamo che anche chi era nelle vicinanze avrà vissuto attimi di terrore. Lasciamo a voi i commenti, visto che ciò che è accaduto è difficile da descrivere.