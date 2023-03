Andrea Iannone torna in sella alla Ducati? La sua risposta spiazza i fan

Andrea Iannone potrebbe tornare in pista tra meno di un anno, sognando di infiammare la tifoseria della Rossa. Ecco come stanno le cose.

Andrea Iannone continua ad essere un mega appassionato di Ducati. Il mondo delle due ruote, nonostante la squalifica, non ha mai smesso di seguirlo. Nella scorsa annata ha dato anche dei consigli importanti al neo campione del mondo Pecco Bagnaia.

Il torinese era lontano in classifica da Fabio Quartararo ma ha compiuto una rimonta epica. La casa di Borgo Panigale attuale è molto diversa rispetto a quello che ha lasciato Iannone nel 2016. Il centauro di Vasto ha una voglia matta di rimettersi in sella ad un bolide. Il biennio in Suzuki e il passaggio in Aprilia non hanno soddisfatto, sebbene nel 2018, in sella alla moto della casa di Hamamatsu, conquistò 4 podi. La sua ultima annata in top class è avvenuta nel 2019.

La squalifica per doping si concluderà tra meno di un anno, il 17 dicembre 2023 per l’esattezza e Andrea si sta già rimettendo in forma. Ha girato in pista e ha avuto sensazioni positive, sebbene si tratti solo di un test in vista di giorni migliori. E’ stato curioso rivedere Andrea in sella ad una Ducati, anche se si è trattato di un “semplice allenamento”. MotoGP, Valentino Rossi fissa l’obiettivo per il suo team: ecco cosa vuole.

Il sogno di Iannone

I fan del rider sono andati in visibilio, immaginando già un ritorno ad alti livelli nel 2024. L’intenzione di Andrea è tornare in pista, facendo quello che ama. Dopo le minimoto, 15 anni, partecipò al campionato Italiano Velocità, al campionato spagnolo di velocità e ad altre sfide italiane ed europee in sella all’Aprilia nel team Abruzzo Junior.

Da allora la sua carriera è stata un exploit continuo, con il passaggio nella classe 125 nel 2005 e i tre terzi posto di fila in Moto2, dal 2010 al 2012. Il lancio in MotoGP in sella ad una Desmosedici sembrava poter presagire un futuro di altissimo profilo. Tutta la trafila sino alla squadra corse ufficiale fu positiva, dimostrando nel team Pramac di avere dei lampi da vero campione. 13 gare vinte e 35 podi totali nel Motomondiale non avvengono per caso.

Michele Pirro e Andrea Iannone hanno girato insieme a Vallelunga e a Misano. La coppia è stata intercettata in sella ad una Panigale V4, prestatagli dal collaudatore della casa emiliana. Ai microfoni di Moto.it Michele Pirro ha raccontato: “A Vallelunga aveva girato poco e voleva fare due giri. Gli ho telefonato per dirgli di venire a farci compagnia, noi al Garage 51 una moto in più l’abbiamo”.

Iannone non si è fatto sfuggire la chance, anche perché si ricorda bene come si guida una MotoGP, ha assicurato l’amico e collega Pirro. “Sono contento, faccio qualche giro e basta, è un semplicissimo allenamento”, ha detto Iannone, felicissimo per l’occasione a Misano. Ducati chiede “scusa” a Valentino Rossi: messaggio inaspettato.

A chi gli ha domandato del futuro e di un possibile ritorno in Ducati non ha negato: “Vediamo, oggi è solo un giorno di divertimento fra amici, e basta”, ha annunciato Iannone. Ad affiancare il centauro di Vasto c’era anche la sua compagna Elodie.