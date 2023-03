MotoGP, Valentino Rossi fissa l’obiettivo per il suo team: ecco cosa vuole

L’inizio della stagione della MotoGP 2023 si avvicina e Valentino Rossi è stato tra i protagonisti dell’unveil del suo team che punta in alto.

La stagione di MotoGP targata 2023 è ai blocchi di partenza, ed ormai mancano meno di tre settimane al Gran Premio del Portogallo che darà il via a questo nuovo campionato. Le grandi favorite sono ovviamente le Ducati, che provengono da una seconda parte di 2022 in cui non ce n’è stato per nessuno.

Se qualcuno si aspettava qualcosa di diverso, i test di Sepang ci hanno fornito un quadro ancor più chiaro della situazione, con le Desmosedici GP23 pronte a cannibalizzare l’inizio di stagione. Anche le GP22 sono apparse in gran forma, e la conferma arriva dal miglior tempo fatto registrare da Luca Marini, sulla Ducati del Mooney VR46 Racing Team.

La sensazione è che le moto della casa di Borgo Panigale abbiano un vantaggio evidente, e solo l’Aprilia pare poter essere in grado di competere, anche se pure lei è in ritardo. La MotoGP sembra nelle mani della Ducati, che può sfruttare anche il fatto che sono consentiti pochissimi test, cosa che sicuramente gira a favore di chi è davanti.

Nelle ultime ore, è stato svelato il team di Valentino Rossi, con Marini e Marco Bezzecchi che sono attesi ad un ruolo di grandi protagonisti. Si tratta di una coppia di giovani talenti, anche se il fratellino del “Dottore” dovrà mettere in mostra dei passi in avanti, visto che in questo primo biennio di top class non ha fatto vedere lampi particolari.

MotoGP, Valentino Rossi fissa un obiettivo molto alto

La MotoGP è un campionato in cui emergere non è affatto facile, ma per chi ha una Ducati tra le mani ci sono molte possibilità di far bene. Lo scorso anno, Pecco Bagnaia ha vinto il mondiale con quella ufficiale, ma anche gli altri si sono comportati in maniera ottima, come dimostrato da Marco Bezzecchi.

Il giovane talento del Mooney VR46 Racing Team è diventato rookie dell’anno, e per questa stagione vuole fare ancora meglio. Luca Marini sarà al terzo campionato di MotoGP, e non è ancora mai riuscito a salire sul podio, e per questa stagione ci si attende un netto passo in avanti, per capire se è realmente adatto a giocare al tavolo dei grandi.

Nelle ultime ore, il team di Valentino Rossi è stato ufficialmente presentato, e c’è da dire che le aspettative sono davvero altissime. Il “Dottore”, in prima persona, ha commentato l’evento parlando degli obiettivi stagionali, parlando anche della volontà di centrare qualche vittoria. Riuscire a stare davanti a tutti, per un team satellite e con una moto vecchia di un anno, sarà complicato, ma le motivazioni non mancano e c’è grande fiducia.

Ecco le sue parole: “Lo scorso campionato è stato davvero fantastico, eravamo un team all’esordio, ma nonostante questo siamo stati sempre veloci ed in lotta per le posizioni più importanti. Ora abbiamo un anno di esperienza in più sulle spalle, occorre fare un altro passo in avanti per riuscire a stare sul podio ancora più volte. Vogliamo lottare per riuscire a vincere alcune gare e mi aspetto tanto da Luca Marini, è pronto per stare al top. Marco Bezzecchi è stato molto bravo nel 2022, sappiamo che può continuare a fare dei progressi“.

Il 2023 sarà importante anche in chiave futura, visto che Valentino Rossi ed il suo staff dovranno decidere quale moto utilizzare dal prossimo anno. Il contratto con la Ducati scadrà a fine 2024, ma c’è chi parla seriamente della possibilità di un passaggio alla Yamaha già dal prossimo campionato. Questa stagione ci darà risposte importanti.