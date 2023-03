FIAT, arriva la 600 elettrica: ecco le sue forme e le caratteristiche

La FIAT 600 è pronta ad arrivare sul mercato, e la versione elettrica ha già esordito in test su strada. Ecco come va ed altre informazioni.

In casa FIAT proseguono i test su strada di quelle che saranno le auto del futuro. C’è grande attesa per scoprire quelli che saranno i modelli attesi all’unveiling ufficiale, un’operazione che è sempre molto interessante sia per la casa costruttrice che per gli appassionati, ed anche per chi è intenzionato ad acquistarle.

La vettura più attesa del momento è sicuramente la nuova Panda, che dovrebbe essere svelata entro la fine dell’anno, facendo fare alla FIAT il definitivo salto nel mondo delle EV, anche se ancora non abbiamo caratteristiche certe attorno a questa nuova citycar, che di sicuro vorrà puntare a scalzare le altre elettriche dalla testa delle classifiche relative alle vendite. I prossimi mesi, in tal senso, saranno fondamentali, ma è logico che prima occorre aspettare di scoprirne almeno le forme.

Nel frattempo, un modello molto interessante e di cui si parla già da qualche tempo è stato pizzicato in giro per le strade pubbliche, durante alcuni test in cui ha fatto parlare tanto di sé. Si tratta della nuovissima 600 elettrificata, che farà davvero scalpore per alcune sue particolari soluzioni.

FIAT, ecco la 600 elettrica beccata su strada

Entro la fine del 2023 verrà presentata la nuova FIAT 600 che sarà elettrica, e che in questi ultimi giorni è stata impegnata in alcuni test. In queste settimane, la casa di Torino ha fatto un annuncio importante, relativo all’uscita di due nuovi modelli sul mercato, ed uno di questi sarà proprio la 600.

Va subito chiarita una sua caratteristica, ovvero quella relativa alla motorizzazione. Infatti, non sarà soltanto elettrica ma ce ne sarannno anche delle versioni a combustione, ma è ovvio che la EV sarà quella che andrà seguita con maggiore attenzione essendo la grande novità per quello che riguarda questo Mini Suv.

Si tratta di una vettura che riprende le forme della 500, ma è chiaramente più similare alla versione X vista la sua mole, con carrozzeria a cinque porte, un abitacolo che fornisce maggiori spazi ed una postazione di guida più alta, da vero crossover. Nel prototipo immortalato durante i test appaiono dei doppi fari a LED, ma è probabile che nella versione definitiva le cose vadano poi a cambiare, ma questo ce lo dirà solo il tempo.

Per quello che riguarda gli interni, da segnalare un grande display touchscreen ed uno schermo da 10,25” per l’infotainment, di forma rotonda e simile a quello della 500 elettrificata. Per quello che riguarda la spinta dell’elettrico, si parla di un motore posto sull’assale anteriore da 156 cavalli di potenza massima, ed 260 Nm di coppia.

Il pacco batterie che lo andrà ad alimentare dovrebbe essere di circa 54 kWh, e l’autonomia attesa è di circa 400 km nel ciclo WLTP. Ci sarà poi la possibilità di acquistare questa nuova FIAT anche con motore a combustione, magari un 1.2 Puretech turbo o l’1.2 Puretech 48V Mild Hybrid.

Insomma, per chi fosse attratto dalle sue forme e tecnologie, c’è da dire che le soluzioni non mancano, ma è chiaro che la versione full electric sarà quella che a Torino ed il gruppo Stellantis guarderanno con più interesse. L’obiettivo di questo marchio è quello di avere una gamma fatta da sole EV entro due o tre anni, e la 600 sarà un bel banco di prova.

In questo video, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, potete ammirare le forme della 600, che è stata ovviamente proposta in livrea camouflage per non mostrare le sue vere caratteristiche, cosa che tutti i costruttori fanno quando si tratta di un modello che deve essere ancora svelato.

La versione del video è quella “alla spina”, e per quello che riguarda la presentazione ufficiale, come detto, si parla di seconda metà del 2023, nella speranza che le consegne possano cominciare da fine anno. Fateci sapere cosa ne pensate, con la casa piemontese che è ormai entrata, a tutti gli effetti, nel futuro.