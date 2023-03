Hamilton si consola con i suoi immobili: patrimonio da urlo per Lewis

Lewis Hamilton ha accumulato una discreta fortuna durante la sua carriera. Oggi vi faremo vedere il suo patrimonio in termini di case.

La carriera di Lewis Hamilton è una delle più longeve della storia della F1, visto che ormai è in gara dal lontano 2007, quando Ron Dennis gli diede la possibilità di debuttare al volante della sua McLaren. Che fosse un campione annunciato lo si era capito sin da subito, e già al primo anno, come ricorderete, rischiò di portare a casa un clamoroso titolo mondiale nell’anno d’esordio.

Dopo la beffa subita per mano della Ferrari di Kimi Raikkonen, quello che sarebbe diventato con il tempo Sir Lewis si rifece subito imponendosi nel 2008, ma è con la Mercedes che il nativo di Stevenage sarebbe entrato nella storia. Con il team di Brackley, il britannico ha vinto sei mondiali, riuscendo ad acciuffare Michael Schumacher a quota sette nel computo complessivo.

Uno come Hamilton che ha vinto così tanto e che firma contratti base da oltre 40 milioni di dollari da anni non può che aver accumulato un patrimonio davvero clamoroso, ed oggi vi porteremo alla scoperta di ciò che questo ragazzo possiede in termini di immobili. Vi assicuriamo che non si è fatto mancare nulla.

Hamilton, ecco dove possiede le proprie case

Lewis Hamilton ha acquistato diverse abitazioni nel corso della sua carriera, ed è logico che lui è uno di quelli che può permetterselo considerando ciò che ha guadagnato. Nelle prossime righe, vi parleremo dei luoghi in cui ha deciso di abitare, e c’è da dire che sono tutti posti da sogno.

Monte-Carlo : Sin dal 2007, Sir Lewis ha sempre desiderato acquistare una casa nel Principato. Quella di Monaco è la sua prima residenza, dove vive abitualmente, così come tanti altri piloti, considerando che si tratta di un paradiso fiscale con ben pochi eguali nel resto del pianeta. Pare che la sua villa esclusiva si trovi a Fontvieille, uno dei dieci quartieri abitati di questa città-stato. Non è ufficiale, ma sembra che la sua casa costi qualcosa come 12-13 milioni di euro;

: Sin dal 2007, Sir Lewis ha sempre desiderato acquistare una casa nel Principato. Quella di Monaco è la sua prima residenza, dove vive abitualmente, così come tanti altri piloti, considerando che si tratta di un paradiso fiscale con ben pochi eguali nel resto del pianeta. Pare che la sua villa esclusiva si trovi a Fontvieille, uno dei dieci quartieri abitati di questa città-stato. Non è ufficiale, ma sembra che la sua casa costi qualcosa come 12-13 milioni di euro; Londra : Un britannico come Hamilton non poteva non possedere una casa nella capitale, giudicata una delle più belle città del mondo. L’acquisto della casa di Londra è avvenuto pochi anni fa, nel 2017, per ben 18 milioni di sterline. Si tratta di una casa di 490 metri quadrati, dotata di sette camere da letto, con un cortile davvero imponente, ed è situata a Kensington, uno dei quartieri più “in” della città. Secondo alcune fonti, pare ci siano stati anche dei problemi con i vicini, che si sono lamentati dei rumori durante le operazioni di ristrutturazione della casa. Sempre stando a qualche rumors, pare che il sette volte campione del mondo non si sia mai recato presso questa abitazione;

: Un britannico come non poteva non possedere una casa nella capitale, giudicata una delle più belle città del mondo. L’acquisto della casa di Londra è avvenuto pochi anni fa, nel 2017, per ben 18 milioni di sterline. Si tratta di una casa di 490 metri quadrati, dotata di sette camere da letto, con un cortile davvero imponente, ed è situata a Kensington, uno dei quartieri più “in” della città. Secondo alcune fonti, pare ci siano stati anche dei problemi con i vicini, che si sono lamentati dei rumori durante le operazioni di ristrutturazione della casa. Sempre stando a qualche rumors, pare che il sette volte campione del mondo non si sia mai recato presso questa abitazione; New York : Sir Lewis non ha mai fatto mistero del fatto che è un amante degli Stati Uniti d’America, ed in particolare, della Grande Mela. Tra un Gran Premio e l’altro, il sette volte campione del mondo si reca spesso presso questa città, anche soltanto per rilassarsi o per allenarsi, andando a correre nei parchi del centro. Negli ultimi anni, ha addirittura acquistato due case, nel quartiere Tribeca di Manhattan. Un appartamento è di 1114 metri quadrati, per poi rivenderli nel 2021 dopo averlo acquistato 4 anni prima. Il motivo della vendita è legato all’acquisto della casa dove abitava la leggenda del baseball Tom Brady , per 40,7 milioni di dollari;

: Sir Lewis non ha mai fatto mistero del fatto che è un amante degli Stati Uniti d’America, ed in particolare, della Grande Mela. Tra un Gran Premio e l’altro, il sette volte campione del mondo si reca spesso presso questa città, anche soltanto per rilassarsi o per allenarsi, andando a correre nei parchi del centro. Negli ultimi anni, ha addirittura acquistato due case, nel quartiere Tribeca di Manhattan. Un appartamento è di 1114 metri quadrati, per poi rivenderli nel 2021 dopo averlo acquistato 4 anni prima. Il motivo della vendita è legato all’acquisto della casa dove abitava la leggenda del baseball , per 40,7 milioni di dollari; Ginevra: Come ben potrete immaginare, si tratta della città situata in Svizzera, un altro paradiso fiscale dove chi ha ingenti possibilità economiche tende ad abitare. La casa di Sir Lewis si trova a Luins, un villaggio situato a circa mezz’ora dalla città più importante del cantone francese. Anche qui si parla di una vicinanza non proprio da poco con un’altra leggenda della F1, visto che il castello di Michael Schumacher è situato a Gland, proprio sul lago di Ginevra.

Insomma, c’è da dire che il buon Hamilton non se la passa affatto male, con diverse abitazioni sparse in tutto il mondo. Il sette volte iridato è stato in grado di costruirsi una sorta di impero da questo punto di vista, ma è ovvio che, con le possibilità economiche di cui è in possesso, non gliene si può certo fare una colpa.