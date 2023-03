F1, Verstappen poteva lasciare la Red Bull? Parole che fanno riflettere

Max Verstappen è il riferimento assoluto per la F1 attuale, eppure c’è un’incertezza sul suo futuro. Ecco cosa potrebbe succedere.

Il mondiale di F1 è finalmente tornato a far battere i cuori, e non ci sono dubbi sul fatto che Max Verstappen e la Red Bull siano i grandi favoriti anche per la stagione 2023. Il campione del mondo ha messo in mostra un passo gara assolutamente insostenibile per i rivali durante le prove libere, confermando ciò che si era già visto nel corso dei test.

La RB19 non ha avuto un approccio troppo perfetto nel corso del venerdì, con Super Max che si era lamentato di una monoposto che saltava in maniera eccessiva, soprattutto nella prima sessione di prove libere. Le cose hanno poi iniziato a migliorare dal turno pomeridiano, che ha fatto vedere quanto questa monoposto sia ben equilibrata.

Sulle F1 ad effetto suolo, Adrian Newey pare aver trovato un gran vantaggio rispetto ai rivali, e colmarlo sarà molto complesso. Nel frattempo, si comincia a parlare del futuro di Verstappen, che come ben saprete, è legato al team di Milton Keynes sino al 2028, ma nel Circus tutto può succedere come vedrete tra poco.

F1, Helmut Marko parla del futuro di Max Verstappen

Max Verstappen pare essere il re della F1 attuale, e batterlo prima della fine del 2025, ovvero quando arriverà il cambio di regole relativamente alle power unit, pare davvero proibitivo. La Red Bull ha accumulato un vantaggio importante, ma Helmut Marko ha parlato di un aspetto molto interessante che riguarda il futuro del campione del mondo, in un’intervista concessa al “De Telegraaf“.

Ecco le sue parole: “Quando avevamo i motori Renault, spesso andavamo in difficoltà, ed in quel momento ho capito che c’era qualcosa di importante da fare, avevamo bisogno di un netto passo in avanti. Con Max siamo sempre stati molto onesti, abbiamo analizzato tutte le possibilità prima di passare alla Honda, e pochi mesi fa abbiamo fatto lo stesso, prima con la Porsche e poi con la Ford“.

Marko ha poi aggiunto: “Lo abbiamo fatto perché Max è una parte fondamentale della nostra squadra, un ragazzo di cui non possiamo fare a meno. Il futuro di Max? Lui è il tipo di persona che può prendere decisioni all’improvviso, però credo che se si ritirerà dalla F1 non andrà a fare il commentatore televisivo, ma lo potremmo vedere magari correre nelle gare endurance o da qualche altra parte. Lui ama la pista, ma oggi è impossibile fare altri campionati insieme a questo visto quanto è lungo il calendario“.

Verstappen e la sua idea sul ritiro dal Circus

Max Verstappen ha detto già diverse volte che il suo cammino nella massima formula potrebbe non essere così lungo, visto che ha intenzione anche di provare altro. Come detto dallo stesso Helmut Marko, il due volte campione del mondo avrebbe tanta voglia di provare a correre nel mondo dell’endurance, come alla 24 ore di Le Mans.

Questa gara è già stata vinta da suo padre Jos, nel 2008, su una Porsche RS Spyder in classe LMP2, quindi, non in senso di classifica assoluta. Imporsi in questa maratona non è di certo facile, ma è chiaro che Verstappen è uno che può fare di tutto visto l’immenso talento di cui dispone. Parlare oggi di un suo addio alla massima formula è forse prematuro, ma già in passato ha mandato dei messaggi.

L’olandese ha infatti dichiarato che potrebbe lasciare la massima formula al termine del contratto con la Red Bull, che andrà in scadenza al termine del 2028, uno degli accordi più lunghi della storia del Circus. A quel punto, avrebbe 31 anni di età, e si troverebbe davanti ancora tanto tempo da spendere in pista.

Ovviamente, in molti si augurano che la sua esperienza in questo campionato vada avanti ancora a lungo, perché c’è comunque la curiosità di vederlo al volante anche di qualche altra monoposto, ma per il momento il suo legame con la Red Bull pare indissolubile. Scopriremo tutto solo vivendo.